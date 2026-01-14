U23 Việt Nam đại chiến UAE tại tứ kết, Michael Carrick chính thức tiếp quản “ghế nóng” Man Utd

Việt Nam đại chiến UAE tại tứ kết U23 châu Á; Nhật Bản phô diễn sức mạnh tuyệt đối, Hàn Quốc “hú vía” vào tứ kết giải châu Á; Man City hạ gục Newcastle, rộng cửa vào chung kết Cup Liên đoàn... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (14/1).

Việt Nam đại chiến UAE tại tứ kết U23 châu Á

Rạng sáng 14/1, sau trận hòa 1-1 kịch tính giữa U23 UAE và Syria, đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng tứ kết đã chính thức lộ diện là U23 UAE.

U23 UAE (áo trắng) trở thành đối thủ của thầy trò Kim Sang-sik.

Trận tứ kết sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1. Đại diện Tây Á được đánh giá cao với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng, nổi bật là tiền đạo Junior Ndiaye đang thi đấu tại Ligue 1. Tuy nhiên, đây vẫn được xem là đối thủ “vừa tầm” để thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục viết nên kỳ tích.

U23 Việt Nam đã xác định được đối thủ tại vòng knock-out.

Đáng chú ý, với việc đứng nhất bảng A, U23 Việt Nam nằm ở nhánh đấu khá thuận lợi khi tránh được hai “ông lớn” Nhật Bản và Hàn Quốc trước trận chung kết. Thử thách lớn nhất ở nhánh này là U23 Uzbekistan – đối thủ tiềm năng tại bán kết.

Phân nhánh ở vòng knock-out U23 châu Á 2026.

Nếu vượt qua UAE, kịch bản về một trận tái hiện chung kết Thường Châu 2018 giữa Việt Nam và Uzbekistan đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nhật Bản phô diễn sức mạnh tuyệt đối, Hàn Quốc “hú vía” vào tứ kết giải châu Á

Lượt trận cuối bảng B và C diễn ra rạng sáng 14/1 đã xác định thêm những gương mặt vào tứ kết.

U23 Nhật Bản được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Ảnh: AFC

U23 Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên số một khi đánh bại Qatar 2-0, khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, ghi 10 bàn và giữ sạch lưới. Kết quả này tiễn Qatar rời giải trong thất vọng khi không có nổi một bàn thắng.

Tại bảng C, U23 Uzbekistan giành ngôi nhất bảng sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Hàn Quốc nhờ các pha lập công của Karimov và Saidnurullayev.

U23 Hàn Quốc (áo đỏ) thi đấu nhạt nhòa trước U23 Uzbekistan (Ảnh: AFC).

Dù thất bại, đội bóng xứ kim chi vẫn may mắn lách qua khe cửa hẹp để vào tứ kết với vị trí nhì bảng do ở trận đấu cùng giờ, U23 Iran bất ngờ để thua U23 Lebanon 0-1. Như vậy, U23 Uzbekistan sẽ vào nhánh đấu của Việt Nam, trong khi Hàn Quốc đối diện thử thách cực đại mang tên Nhật Bản tại tứ kết.

Michael Carrick ngồi ghế nóng Man Utd đến hết mùa giải

Sáng 14/1, Manchester United chính thức bổ nhiệm huyền thoại Michael Carrick làm huấn luyện viên trưởng cho đến hết mùa giải 2025/26.

Carrick chụp hình tại trung tâm huấn luyện Carrington. (Ảnh: MUFC)

Cựu tiền vệ 44 tuổi này sẽ thay thế người đồng đội cũ Darren Fletcher để lèo lái “Quỷ đỏ” vượt qua cơn khủng hoảng sau sự ra đi của Ruben Amorim. Carrick được tin tưởng nhờ sự am hiểu sâu sắc giá trị CLB và kinh nghiệm cầm quân tại Middlesbrough cùng thời gian ngắn dẫn dắt MU vào năm 2021.

Gia nhập ban huấn luyện của Carrick còn có các cộng sự uy tín như Steve Holland và cựu trung vệ Jonny Evans. Phát biểu trong ngày nhậm chức, Carrick khẳng định ưu tiên hàng đầu là khôi phục các tiêu chuẩn thành công và đoàn kết đội bóng.

Michael Carrick sẽ dẫn dắt MU đến hết mùa 2025/26 - Ảnh: SunSport

Thử thách cực đại sẽ đến ngay trong trận ra mắt của ông vào thứ Bảy tới (17/1), khi Man Utd đối đầu Man City trong trận derby thành Manchester đầy rẫy áp lực.

Man City hạ gục Newcastle, rộng cửa vào chung kết Cup Liên đoàn

Rạng sáng 14/1, Man City đã giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước Newcastle trong trận lượt đi bán kết Cup Liên đoàn ngay tại St. James’ Park.

Antoine Semenyo đệm cận thành ghi bàn trong trận Man City thắng Newcastle 2-0 ở lượt đi bán kết Cup Liên đoàn.

Sau hiệp một bế tắc, “The Citizens” bùng nổ trong hiệp hai nhờ sự tỏa sáng của tân binh đắt giá Antoine Semenyo với bàn mở tỷ số ở phút 53. Dù bị VAR từ chối một bàn thắng khác do lỗi việt vị của Haaland, đội khách vẫn đứng vững trước sức ép từ “Chích chòe” trước khi Rayan Cherki ấn định tỷ số ở phút bù giờ cuối cùng.

Rayan Cherki sút chéo góc ấn định tỷ số. Ảnh: Shutterstock

Chiến thắng này giúp thầy trò Pep Guardiola nắm lợi thế cực lớn trước trận lượt về tại Etihad. Riêng với Semenyo, anh tiếp tục chứng minh giá trị khi ghi bàn trong cả hai trận ra mắt trên mọi đấu trường cho Man City.

Mbappe nén đau để “cứu” Alonso

Tờ L’Equipe vừa hé lộ thông tin gây bất ngờ về nỗ lực của Kylian Mbappe nhằm níu kéo chiếc ghế HLV của Xabi Alonso. Dù đang gặp chấn thương đầu gối trái và được chỉ định nghỉ đến ngày 21/1, ngôi sao người Pháp vẫn chấp nhận rủi ro, không tiêm thuốc giảm đau để vào sân trong những phút cuối trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Mbappe đã cố gắng để cứu sự nghiệp của HLV Xabi Alonso tại Real Madrid.

Mbappe tin rằng chỉ có chức vô địch mới giúp Alonso tại vị, nhưng nỗ lực của anh đã không thể giúp Real Madrid lật ngược thế cờ trước Barcelona.

Dưới thời Alonso, Mbappe đạt phong độ cực cao với 29 bàn thắng sau 6 tháng, điều này giải thích cho mối quan hệ khăng khít giữa hai người. Ngay sau khi Real công bố sa thải chiến lược gia xứ Basque, Mbappe đã gửi lời tri ân đầy xúc động, khẳng định sự trân trọng và biết ơn đối với người thầy của mình.

HS