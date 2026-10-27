TYM - Chi nhánh Nam Thanh Hóa thực hiện tốt an sinh xã hội

Với sứ mệnh “Cải thiện chất lượng cuộc sống của phụ nữ nghèo thông qua hỗ trợ tín dụng và tiết kiệm, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ”, Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV tình thương (TYM) Chi nhánh Nam Thanh Hóa đã bắc “nhịp cầu” phát triển kinh tế bền vững cho phụ nữ, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn có TYM hoạt động.

TYM - Chi nhánh Nam Thanh Hóa, lãnh đạo xã Trường Lâm trao quà hỗ trợ “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” cho cháu Đặng Đình Đạt, thôn Trường An, xã Trường Lâm.

Theo chân cán bộ TYM - Chi nhánh Nam Thanh Hóa, chúng tôi đến tổ dân phố Đại Hải, phường Hải Lĩnh bàn giao ngôi nhà “Mái ấm tình thương” cho chị Phạm Thị Tiến, sinh năm 1972, là hội viên Hội LHPN phường Hải Lĩnh. Gia đình chị Tiến có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của địa phương, không có công việc ổn định, chỉ đi nhặt ve chai kiếm sống qua ngày; chồng chị thường xuyên ốm đau, không còn sức lao động; con trai bị dị tật, hằng tháng được Nhà nước hỗ trợ 750 nghìn đồng. Gia đình chị đang sinh sống trong ngôi nhà Đại đoàn kết cấp 4 do Công ty Xi măng Nghi Sơn hỗ trợ xây dựng từ năm 2010, với diện tích khoảng 25m2 đã bị xuống cấp, dột nát nhưng không có tiền để sửa chữa.

Từ chương trình hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, TYM - Chi nhánh Nam Thanh Hóa đã hỗ trợ chị Tiến 60 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới. Sau hơn 1 tháng khởi công, ngôi nhà đã được khánh thành với diện tích 40m2 với tổng kinh phí xây dựng công trình khoảng 80 triệu đồng. Chị Tiến xúc động: “Từ hôm nay, gia đình tôi đã được ở trong căn nhà mới, không lo bị mưa dột, gió rét. Tôi xin cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của TYM - Chi nhánh Nam Thanh Hóa, cấp ủy, chính quyền địa phương, hội LHPN xã, anh em dòng họ và bà con tổ dân phố đã giúp đỡ gia đình tôi có căn nhà mới khang trang để ổn định nơi ở, vơi bớt khó khăn trong cuộc sống”.

Bước vào năm học mới, TYM - Chi nhánh Nam Thanh Hóa lại tiếp tục sứ mệnh của mình, trao hỗ trợ chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” cho cháu Đặng Đình Đạt, sinh năm 2014 ở thôn Trường An, xã Trường Lâm. Chị Lê Thị Hương - mẹ cháu Đạt và cũng là khách hàng TYM cụm 45, chia sẻ: "Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, chồng mất sớm do mắc bệnh nan y, thu nhập của gia đình chủ yếu từ việc làm công nhân may và làm thuê. Dù hoàn cảnh khó khăn, song cháu Đạt luôn nỗ lực học tập, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Cháu Đạt được TYM nhận đỡ đầu từ năm 2020, vào dịp năm học mới, các cán bộ TYM đến nhà trao quà, động viên cháu cố gắng học tập. Mẹ con tôi cảm ơn sâu sắc đến hội LHPN xã, đặc biệt cảm ơn TYM - Chi nhánh Nam Thanh Hóa nhiều năm đã đồng hành, hỗ trợ nguồn vốn vay đầu tư phát triển kinh tế, nuôi các con ăn học”.

Ông Phan Tuấn Dũng, Giám đốc TYM - Chi nhánh Nam Thanh Hóa, cho biết: “Công tác an sinh xã hội là chủ trương, nhiệm vụ lớn có ý nghĩa quan trọng, những năm qua, TYM - Chi nhánh Nam Thanh Hóa luôn thể hiện trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn này. Hàng năm, TYM luôn quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện trong lĩnh vực giáo dục, xây “Mái ấm tình thương”, hỗ trợ các trạm y tế, XDNTM, trao quà các gia đình thành viên khó khăn, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, học bổng cho con thành viên nghèo vượt khó... Cán bộ, viên chức và người lao động TYM Thanh Hóa đã tích cực đóng góp ngày lương ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo... với mong muốn phát huy tinh thần sẻ chia, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”, những giá trị nhân văn của dân tộc, cùng chia sẻ với cộng đồng”.

Trong 3 năm qua, TYM - Chi nhánh Nam Thanh Hóa đã hỗ trợ và trao 4 ngôi nhà “Mái ấm tình thương”, với số tiền 200 triệu đồng cho 4 hội viên phụ nữ và thành viên TYM; hỗ trợ 7 đơn vị mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ y tế, giáo dục với số tiền 105 triệu đồng, theo chương trình “Nông thôn mới”. Đơn vị cũng trao 60 suất học bổng với số tiền 85,9 triệu đồng cho con khách hàng TYM nghèo vượt khó, học giỏi theo chương trình “TYM chắp cánh ước mơ”; trao 78 suất quà “Ấm áp cùng TYM” cho khách hàng TYM có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 39 triệu đồng; trao 29 suất quà nhân ngày 27/7 cho các gia đình thương binh, liệt sĩ với số tiền 13,5 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp với hội LHPN các xã, phường có TYM hoạt động tổ chức giao lưu thể thao cho khách hàng nhân dịp 8/3 với tổng số tiền hơn 15,8 triệu đồng; hỗ trợ gia đình khách hàng khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ với số tiền 20 triệu đồng...

Việc phát huy vai trò là “cầu nối” để các công trình an sinh xã hội ngày càng được xây dựng nhiều hơn đã thể hiện được sự quan tâm, chăm lo của TYM - Chi nhánh Nam Thanh Hóa đối với cộng đồng, góp phần tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo trong hội viên hội LHPN ở xã, phường và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn có TYM hoạt động.

Bài và ảnh: Tiến Đông