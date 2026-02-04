Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đoạt giải học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025-2026

Tối 4/2, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025–2026.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đông đảo giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025-2026, Thanh Hóa có 90 học sinh tham gia dự thi ở 9 đội tuyển. Với công tác tuyển chọn, tổ chức ôn luyện được triển khai nghiêm túc, bài bản, cùng sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên và học sinh, toàn tỉnh có 86 học sinh đoạt giải, gồm: 8 giải Nhất, 26 giải Nhì, 32 giải Ba và 20 giải Khuyến khích; tỷ lệ học sinh đoạt giải đạt 95,6% – cao nhất từ trước đến nay. Toàn bộ học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải đều thuộc Trường THPT Chuyên Lam Sơn. Kết quả này tiếp tục đưa Thanh Hóa nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh đoạt giải.

Các đại biểu dự buổi lễ tuyên dương, trao thưởng. (Ảnh: Hoàng Sơn)

Trong số các môn dự thi, đội tuyển Toán và Vật lý có 100% học sinh đoạt giải, đóng góp 5 giải Nhất vào thành tích chung của toàn tỉnh. Đặc biệt, môn Vật lý có học sinh đạt giải Nhất và là thủ khoa toàn quốc, tạo dấu ấn nổi bật tại kỳ thi năm nay.

Từ kết quả trên, Thanh Hóa có 11 học sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực, mở ra nhiều kỳ vọng tiếp tục đạt thành tích cao tại các kỳ thi cấp khu vực và quốc tế trong thời gian tới.

Em Lê Duy Khánh, học sinh lớp 11 chuyên Lý (Trường THPT Chuyên Lam Sơn) - Đại diện học sinh đoạt giải phát biểu tại buổi lễ.

Thầy giáo Bùi Văn Bình, Tổ phó tổ Toán (Trường THPT Chuyên Lam Sơn) - Đại diện giáo viên có học sinh đoạt giải phát biểu tại buổi lễ.

Trong niềm xúc động và tự hào, đại diện học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải học sinh giỏi Quốc gia đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự đồng hành, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, nhà trường và gia đình. Đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp tục nỗ lực trong dạy và học, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, góp phần phát huy truyền thống hiếu học, khoa bảng của quê hương Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng biểu dương tinh thần nỗ lực, ý chí vươn lên trong học tập của các em học sinh; ghi nhận và đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi. Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được tiếp tục làm rạng danh truyền thống hiếu học của quê hương Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đồng thời phối hợp hiệu quả với Hội Khuyến học, phát huy các nguồn lực xã hội hóa, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Đức Quế phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Đức Quế trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đồng thời khẳng định, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trao bằng khen cho 8 em học sinh đoạt giải Nhất tại Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 – 2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy trao bằng khen cho 26 em học sinh đoạt giải Nhì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trao bằng khen cho 32 em học sinh đoạt giải Ba.

Hội Khuyến học tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen cho 20 em học sinh đoạt giải Khuyến khích.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trao bằng khen cho 24 giáo viên có học sinh đoạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 – 2026.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tiền thưởng cho 86 học sinh đoạt giải và 24 giáo viên trực tiếp giảng dạy; Hội Khuyến học tỉnh trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025–2026.

Phương Anh - Hoàng Sơn