Từng bước xây dựng Sầm Sơn trở thành “Thành phố của Lễ hội”

Chiều 16/4, UBND TP Sầm Sơn tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về hoạt động du lịch Sầm Sơn năm 2024.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Đại diện UBND TP Sầm Sơn báo cáo đến các cơ quan báo chí, truyền thông kết quả hoạt động du lịch.

Tại cuộc họp báo, đại diện lãnh đạo thành phố đã thông báo đến các cơ quan báo chí, truyền thông kết quả hoạt động du lịch năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, năm 2023, Sầm Sơn đã đón gần 8 triệu lượt khách, bằng 112,8% so với cùng kỳ và 109,7% kế hoạch - là một trong những đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố đón lượt khách du lịch đông nhất cả nước; phục vụ hơn 15 triệu ngày khách, bằng 105,7% so với cùng kỳ và 101,8% so với kế hoạch. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt gần 14,3 nghìn tỷ đồng, đạt 102,9% so với cùng kỳ và 100,6% so với kế hoạch...

Các đại biểu dự họp báo.

Theo thông tin tại buổi họp báo, năm 2024, tại TP Sầm Sơn sẽ có 17 chương trình, lễ hội, sự kiện du lịch được tổ chức. Trong đó, sự kiện quan trọng nhất là Khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và Khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn, dự kiến tổ chức vào tối 27/4, được truyền hình trực tiếp trên kênh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa và Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh bạn.

Bên cạnh đó, nhiều lễ hội, các hoạt động văn hóa, thể thao đã và sẽ được tổ chức, như: Lễ hội Cầu phúc Đền Độc Cước; Lễ hội Tình yêu Hòn Trống Mái; Lễ hội Cầu Ngư - bơi trải; Lễ hội Bánh chưng - Bánh giầy; khai trương Công viên SunWorld; liên hoan ẩm thực, đặc sản xứ Thanh; chợ trưng bày, giới thiệu quảng bá các sản phẩm OCOP; Kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc (1954-2024)...

Ngoài ra, TP Sầm Sơn cũng sẽ đăng cai tổ chức nhiều giải thể thao quy mô toàn quốc. Để các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra thành công, thành phố đã xây dựng các phương án quản lý dịch vụ (17 phương án) theo hướng phù hợp thực tế, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, quy định cụ thể những việc được làm, những việc không được làm; nghĩa vụ của đối tượng quản lý; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Đại diện báo Nhân dân phát biểu ý kiến.

Phát biểu tại buổi họp, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương đã góp ý, kiến nghị đối với UBND TP Sầm Sơn một số vấn đề liên quan đến công tác phát triển du lịch năm 2024. Đặc biệt là các phương án chuẩn bị cho chuỗi sự kiện khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và Khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Đồng chí Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn chủ trì buổi họp báo.

Lãnh đạo TP Sầm Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan báo chí, truyền thông dành cho Sầm Sơn nói chung, du lịch nói riêng. Với các ý kiến góp ý chân thành, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, lãnh đạo thành phố sẽ tiếp thu và điều chỉnh phù hợp. Đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Sầm Sơn trong công tác tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa và sản phẩm du lịch của TP Sầm Sơn đến với bạn bè, du khách; từng bước xây dựng Sầm Sơn trở thành “Thành phố của Lễ hội”. Mở ra cơ hội thu hút đầu tư, khai thác các nguồn lực tự nhiên, xã hội cho phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói chung và TP Sầm Sơn nói riêng.

Trần Hằng