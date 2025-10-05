Từ tối nay, miền Bắc có mưa to trước khi bão Matmo đổ bộ vào đất liền

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 5/10, bão Matmo (bão số 11) mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15, trên vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 530km về phía Đông Đông Nam.

Bão Matmo khả năng đổ bộ vào Quảng Ninh trong sáng sớm 6/10 (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo trong chiều 5/10, bão mạnh cấp 12, giật cấp 15 đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 250km về phía Đông Đông Nam.

Dự báo, rạng sáng 6/10, bão đi vào vùng bờ biển tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng với cường độ cấp 9, giật cấp 12. Thời điểm này, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên bị ảnh hưởng.

Đến khoảng 16h ngày 6/10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó tiếp tục suy yếu khi đi sâu vào đất liền.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8m, biển động dữ dội.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ tối 5/10, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội.

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng cao từ 0,4-0,6m. Cần đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối 5/10.

Cơ quan khí tượng nhận định từ đêm 5/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Dự báo từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150mm/3 giờ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Hà Nội được nhận định ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão nhưng từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

LP