Từ nhà trường đến sân chơi truyền hình: Sẵn sàng cho game show “5 ngày - 10 tiếng”

Sáng 14/11, Gameshow “5 ngày - 10 tiếng” lần thứ I năm 2026 do Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sẽ chính thức ghi hình những cuộc tranh tài đầu tiên. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại các trường mầm non và trường quay đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho một sân chơi truyền hình hấp dẫn, bổ ích và an toàn dành cho trẻ mầm non.

Các bé Trường Mầm non Vinschool Star City hào hứng tập luyện các thử thách vận động, chuẩn bị cho game show “5 ngày – 10 tiếng”.

Tiếng nhạc rộn ràng vang lên, xen lẫn lời cô giáo hướng dẫn và tiếng cười nói hào hứng của các bé. Khi thì các “siêu nhí” chăm chú ôn tập những câu hỏi về chữ cái, con số và khám phá thế giới xung quanh; lúc lại sôi nổi thực hành các thử thách vận động hoặc say mê tập luyện theo từng lời ca, điệu nhạc. Đó cũng là không khí đầy niềm vui, hứng thú tại các trường mầm non tham gia game show “5 ngày – 10 tiếng” lần thứ nhất.

Ở Trường Mầm non Vinschool Star City, công tác chuẩn bị cho chương trình đã được triển khai từ đầu tháng 10. Các cô giáo hướng dẫn thành viên đội chơi tập trung làm quen với nội dung, thể lệ và cách thức thi đấu của từng phần thi. Bên cạnh đó, nhà trường còn nhận được sự đồng hành, cổ vũ tích cực từ phụ huynh, góp phần tạo tâm lý thoải mái, tiếp thêm động lực để các con tự tin tham gia chương trình.

Cô Chu Thị Thu Hường, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Đây là một sân chơi mới, bổ ích, tạo cơ hội để các con được trải nghiệm, khám phá khả năng của bản thân và tự tin thể hiện mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Các cô giáo, các con và phụ huynh đều rất hào hứng, mong chờ được tham gia chương trình. Tôi hy vọng các con sẽ có những trải nghiệm thật vui vẻ, ý nghĩa và bổ ích”.

Ở khu vực miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa, Trường Mầm non Linh Sơn (xã Linh Sơn) cũng là một trong những đơn vị đăng ký tham gia sớm nhất. Với nhà trường, chương trình không chỉ là dịp để các bé thử sức mà còn mở ra cơ hội trải nghiệm những hoạt động mới, giúp trẻ phát huy năng khiếu và rèn luyện sự tự tin.

Để phù hợp với khả năng và nhịp độ tiếp thu của trẻ, nhà trường bố trí thời gian tập luyện linh hoạt, đan xen trong các hoạt động hằng ngày. Cô Nguyễn Thị Hòa, giáo viên Trường Mầm non Linh Sơn, chia sẻ: “Mỗi buổi tập kéo dài hơn một tiếng, vừa đủ để các con ghi nhớ nội dung mà không bị quá mệt”. Quá trình tập luyện vì thế đã trở thành những giờ học trải nghiệm đầy hứng khởi và ăm ắp niềm vui.

Song song với sự chuẩn bị từ các nhà trường, tại trường quay của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, các hạng mục phục vụ chương trình cũng đang được khẩn trương hoàn thiện. Sân khấu được thiết kế sinh động, nhiều màu sắc, tạo không gian gần gũi, vui tươi với trẻ nhỏ. Đặc biệt, với đặc thù là chương trình dành cho trẻ mầm non, yêu cầu an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Từ việc lựa chọn vật liệu, bố trí đạo cụ đến thiết kế các khu vực vận động đều được tính toán kỹ lưỡng. Các phương án hỗ trợ, giám sát trẻ trong quá trình tham gia cũng được chuẩn bị chu đáo, nhằm tạo nên một không gian hấp dẫn và an toàn.

Chiều 11/11, chương trình chạy thử nhằm kiểm tra tổng thể sân khấu, hệ thống thiết bị, âm thanh, ánh sáng và sự vận hành của các phần thi. Qua đó, ê-kíp tiếp tục rà soát, điều chỉnh những chi tiết cần thiết, hoàn thiện các khâu phối hợp, bảo đảm chương trình vận hành đồng bộ, sẵn sàng cho buổi ghi hình chính thức.

Lần đầu tiên được tổ chức, chương trình quy tụ 16 đội chơi đến từ các cơ sở giáo dục mầm non công lập và tư thục, đại diện cho nhiều địa bàn, vùng miền khác nhau. Các đội sẽ cùng tranh tài qua 3 phần thi: “Siêu nhí đấu trí”, “Nào, mình cùng chơi nhé” và “Sàn diễn tuổi thơ”, với những thử thách kết hợp kiến thức, vận động và năng khiếu. Những đội chơi có thành tích xuất sắc sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng trong. Dự kiến, số đầu tiên của chương trình sẽ được phát sóng vào ngày 20/11, như một món quà ý nghĩa gửi tới các thầy giáo, cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Từ những buổi tập luyện tại trường học đến không gian trường quay được chuẩn bị chu đáo, tất cả đều hướng tới một sân chơi truyền hình sinh động, hấp dẫn và phù hợp với lứa tuổi mầm non. Với “5 ngày - 10 tiếng”, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở kết quả mỗi phần thi mà còn ở niềm vui được khám phá, trải nghiệm và cùng bạn bè vượt qua thử thách. Qua đó, mỗi ngày tham gia chương trình sẽ trở thành một trải nghiệm đáng nhớ, góp thêm những sắc màu tươi đẹp vào tuổi thơ của các em.

Bài và ảnh: Trần Linh