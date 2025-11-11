Từ nay đến giữa tháng 12 khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới

Theo nhận định mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong khoảng 30 ngày tới, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động giao thông, sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Thông tin cụ thể, ngày 11/11, chuyên gia Trần Thị Chúc - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn) cho biết dự báo từ nay đến ngày 10/12, nhiệt độ trung bình tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi phổ biến thấp hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại thấp hơn 0,5 độ C.

Đáng chú ý, khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền (trung bình nhiều năm bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông 1,2 cơn; đổ bộ vào đất liền 0,4 cơn).

Về không khí lạnh, chuyên gia Trần Thị Chúc cho biết trong thời kỳ dự báo trên, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 10/12 tới, các tỉnh, thành phố từ phía Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắc Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể xuất hiện một vài đợt mưa rào và dông, tập trung trong thời kỳ tháng 11/2025.

Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc của tỉnh Quảng Trị dự báo thấp hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm; các khu vực còn lại tổng lượng mưa cao hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm. Riêng phía Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng, có khả năng tổng lượng mưa cao hơn từ 30-60% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ngoài ra, trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Với diễn biến khí tượng trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh có thể gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền.

Ngoài ra, các hiện tượng mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động giao thông, sản xuất và sức khỏe cộng đồng. Người dân tại các khu vực trên cần đề phòng mưa lớn, đặc biệt tại khu vực miền Trung có thể gây ra lũ lụt, ngập úng ở các vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan (như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất) cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia cũng đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp.

Đặc biệt, các cấp chính quyền địa phương cần lưu ý đến phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh./.

