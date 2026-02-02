Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, chúc tết Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa

Ngày 1/2, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP làm Trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra, chúc tết Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Cửa khẩu; Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cùng đại diện các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh BĐBP.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP làm việc, kiểm tra tại Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo tóm tắt với đồng chí Tư lệnh BĐBP và đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2025, công tác trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý bảo vệ biên giới, vùng biển và công tác chăm lo tết cho cán bộ, chiến sĩ.

Năm 2025, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh BĐBP; chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vùng biển, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vùng biển.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã xác lập, đấu tranh thành công 5 chuyên án; triển khai hiệu quả 13 kế hoạch nghiệp vụ; chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 231 vụ/272 đối tượng.

Song song với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, BĐBP tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng nền biên phòng toàn dân; duy trì hiệu quả các chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới, vùng biển.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP tặng quà cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những kết quả toàn diện mà BĐBP tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình biên giới, vùng biển tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động nắm chắc, dự báo, đánh giá sát, đúng tình hình; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại Biên phòng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Tư lệnh BĐBP yêu cầu đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần “vui Xuân không quên nhiệm vụ”, tổ chức đón Tết bảo đảm “cơ quan, đơn vị 5 an toàn”. Đồng thời, quan tâm nắm chắc tình hình gia đình cán bộ, chiến sĩ, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thân nhân mắc bệnh nặng; kịp thời thăm hỏi, động viên, qua đó làm tốt công tác hậu phương quân đội, tạo động lực để bộ đội yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu BĐBP tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Nhân dịp này, Trung tướng Vũ Trung Kiên đã trao tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa.

Hải Chuyền - Trương Tùng (CTV)