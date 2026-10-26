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Từ khu nhà mới đến yêu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Mường Lát

Đình Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Khối nhà khám, chữa bệnh mới đi vào hoạt động đã giúp Bệnh viện Đa khoa Mường Lát khắc phục một phần khó khăn về cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Từ khu nhà mới đến yêu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Mường Lát

Khối nhà khám, chữa bệnh mới đi vào hoạt động đã giúp Bệnh viện Đa khoa Mường Lát khắc phục một phần khó khăn về cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Từ khu nhà mới đến yêu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Mường Lát

Khu nhà khám, chữa bệnh Bệnh viện đa khoa Mường Lát mới được đưa vào vận hành.

Ngay sau khi được bàn giao công trình, Bệnh viện Đa khoa Mường Lát đã khẩn trương di chuyển, bố trí các trang thiết bị hiện có đến khu nhà mới để tổ chức khám, chữa bệnh. Công trình đưa vào sử dụng giúp bệnh viện có thêm không gian bố trí các khu vực chức năng, tạo môi trường khám, điều trị rộng rãi, khang trang hơn.

Bác sĩ Hoàng Văn Hào, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, cho biết: Trước đây, cơ sở vật chất của bệnh viện còn nhiều hạn chế, một số hạng mục xuống cấp, gây khó khăn cho việc bố trí các hoạt động chuyên môn. Khối nhà mới đi vào vận hành đã góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tạo thuận lợi hơn cho công tác khám, chữa bệnh.

Từ khu nhà mới đến yêu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Mường Lát

Bệnh nhân chụp X - quang tại bệnh viện.

Những thay đổi này cũng mang lại sự thuận tiện cho người bệnh. Bệnh nhân Tặng Văn Xếnh (84 tuổi), ở bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi đang điều trị tại bệnh viện, chia sẻ: “Khu nhà mới rộng rãi, sạch sẽ hơn, việc đi lại và chờ khám thuận tiện hơn trước. Chúng tôi mong bệnh viện ngày càng được đầu tư nhiều hơn để người dân được chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương”.

Dự án đầu tư cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa Mường Lát được UBND tỉnh phê duyệt năm 2024, với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 15,2 tỷ đồng. Khối nhà khám, chữa bệnh trung tâm 3 tầng là hạng mục trọng tâm, nhằm từng bước cải thiện điều kiện hạ tầng phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đối với địa bàn miền núi, biên giới như Mường Lát, nơi giao thông đi lại còn khó khăn, việc nâng cấp cơ sở vật chất y tế có ý nghĩa thiết thực. Công trình tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh tại địa phương thuận lợi hơn, giảm bớt thời gian và chi phí đi lại khi cần đến các cơ sở y tế tuyến trên.

VIDEO: Bác sĩ Hoàng Văn Hào, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Mường Lát.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất được cải thiện mới chỉ là bước đầu. Theo bác sĩ Hoàng Văn Hào, Phó Giám đốc Bệnh viện, hiện khu nhà khám chữa bệnh mới vẫn còn thiếu nhiều các trang thiết bị y tế, dẫn tới chưa đồng bộ.

Bên cạnh đó, một số điều kiện thiết yếu còn thiếu như chưa có hệ thống điều hòa, ghế ngồi chờ... Vì vậy, bệnh viện mong tiếp tục được quan tâm đầu tư, bổ sung trang thiết bị; đồng thời bảo đảm nhân lực phù hợp và nâng cao trình độ chuyên môn để khai thác hiệu quả công trình, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân vùng biên.

Đình Giang

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    Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

    Thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh (KCB) cho Nhân dân trên địa bàn huyện miền núi Mường Lát và một số huyện lân cận của nước bạn Lào, những năm qua cùng với sự quan tâm đầu tư của tỉnh và ngành y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát được bổ sung nhiều trang thiết bị y tế thiết yếu và một số trang thiết bị hiện đại. Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện luôn nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, y đức, từng bước trở thành địa chỉ tin cậy của người dân.

Từ khóa:

#Bệnh viện #Mường Lát #Khám chữa bệnh #Chăm sóc sức khỏe #Khó khăn #Điều trị #Nhân dân #xã Pù Nhi #Đầu tư #Khắc phục

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