Từ hôm nay (4/9), công an xã sẽ giám sát người có hành vi bạo lực gia đình

Hôm nay (4/9), thông tư số 66/2025/TT-BCA của Bộ Công an chính thức có hiệu lực, quy định cụ thể về công tác giám sát việc thực hiện quyết định “cấm tiếp xúc” theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Tranh minh họa. Nguồn Internet

Đáng chú ý, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định 10 biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân, trong đó có “cấm tiếp xúc”. Đây được coi là bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ nạn nhân và ngăn chặn tái diễn bạo lực trong gia đình.

Theo quy định mới, ngay sau khi nhận được quyết định cấm tiếp xúc từ UBND xã hoặc tòa án, trong vòng một giờ, trưởng công an xã phải ban hành quyết định phân công lực lượng giám sát và lập kế hoạch giám sát. Việc này được đánh giá là siết chặt hơn so với các dự thảo trước (từng đề xuất 6 giờ đến 3 ngày), nhằm kịp thời bảo vệ nạn nhân ngay khi lệnh được ban hành.

Lệnh cấm tiếp xúc thường kéo dài 3-4 ngày và có thể chấm dứt sớm khi không còn cần thiết hoặc theo yêu cầu của nạn nhân. Người được phân công giám sát phải là cá nhân có uy tín, đạo đức tốt, tự nguyện và có điều kiện thực hiện nhiệm vụ, như tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, thành viên tổ an ninh, hội viên Hội Phụ nữ...

Trong quá trình giám sát, họ không chỉ đảm bảo người gây bạo lực không được đến gần nạn nhân, mà còn phải nhắc nhở, tuyên truyền để người vi phạm hiểu rõ trách nhiệm, nhận diện hành vi bạo lực và học kỹ năng kiềm chế, ứng xử lành mạnh.

Vi phạm lệnh cấm có thể bị xử lý hình sự

Người bị áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc phải ký cam kết chấp hành, tham gia các chương trình giáo dục, chuyển đổi hành vi, thậm chí lao động công ích như chăm sóc cây xanh, vệ sinh đường phố, tu sửa nhà văn hóa cộng đồng...

Nếu vi phạm, tùy tính chất và mức độ, họ có thể bị xử lý hành chính, bị yêu cầu trình diện, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật.

Theo quy định, nạn nhân được bố trí nơi tạm lánh do Chủ tịch UBND xã quyết định hoặc do cá nhân, tổ chức tự nguyện hỗ trợ. Họ cũng được bảo đảm nhu cầu thiết yếu theo quy định về trợ giúp xã hội.

Ngoài ra, Thông tư 66 cũng quy định trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong việc quản lý, động viên người vi phạm sửa sai, đồng thời bảo đảm nạn nhân được hỗ trợ kịp thời về nơi tạm lánh và nhu yếu phẩm theo pháp luật trợ giúp xã hội.

Theo Bộ Công an, biện pháp giám sát quyết định cấm tiếp xúc là “lá chắn” quan trọng để bảo vệ trực tiếp sức khỏe, tính mạng của nạn nhân, đồng thời góp phần xây dựng môi trường gia đình an toàn, xã hội văn minh. Việc rút ngắn thời gian triển khai từ nhiều giờ xuống chỉ một giờ cho thấy sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc xử lý nhanh chóng, không để nạn nhân rơi vào tình thế nguy hiểm.

Nội dung chi tiết thông tư số 66/2025/TT-BCA, xem tại đây.

LP