Từ đêm nay (14/12), khu vực Thanh Hóa mưa sẽ giảm dần, tiếp tục rét đậm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đêm nay (14/12), mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có xu hướng giảm dần. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía Nam có nơi 19-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 21-23 độ C.

Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet

Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc chuyển rét, phía Nam trời lạnh.

Trước đó, cả ngày và đêm 13/12, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa trên 30mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng dự báo, ngày 14/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 7-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đêm 14 và ngày 15/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3- 5m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

LP