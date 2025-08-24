Từ đêm 24/8, xuất hiện đợt lũ trên các sông khu vực Thanh Hóa

Cảnh báo từ đêm 24/8 đến ngày 28/8, trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện một đợt lũ.

Cảnh báo từ đêm 24/8 đến ngày 28/8, đỉnh lũ trên sông Bưởi lên mức BĐ1 - BĐ2 và trên BĐ2. (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế biến đổi chậm và còn ở dưới mức báo động (BĐ) 1.

Cảnh báo từ đêm nay (24/8) đến ngày 28/8, trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố, sông La (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2 - BĐ3 và trên BĐ3; sông Bưởi, thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông Bồ, sông Hương (TP Huế) lên mức BĐ1 - BĐ2 và trên BĐ2; hạ lưu sông Mã lên trên mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, vùng tập trung dân cư, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Thanh Hóa đến Huế.

Nguy cơ xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

NM