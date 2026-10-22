Từ biển khơi đến bản làng: Những mô hình thu hồi vũ khí từ cơ sở

Từ những con tàu vươn khơi đến các bản làng miền núi, công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang được lực lượng công an cơ sở triển khai bằng những cách làm phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền pháp luật, các mô hình còn hướng đến thay đổi nhận thức, hình thành ý thức tự giác trong Nhân dân, góp phần phòng ngừa vi phạm và giữ gìn bình yên từ cơ sở.

Công an xã Quảng Bình đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Đứng trước những yêu cầu riêng trong công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và pháo trái phép, từ tháng 4/2026, Công an xã Quảng Bình đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình “Ngư dân vùng biển nói không với vũ khí, vật liệu nổ và pháo trái phép”. Thay vì tuyên truyền theo cách dàn trải, lực lượng công an tập trung tiếp cận các hộ có người làm nghề biển, chủ bè và những người thường xuyên tham gia hoạt động khai thác thủy sản để tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền được xây dựng theo hướng dễ hiểu, gắn quy định pháp luật với những nguy cơ có thể xảy ra trong thực tế. Người dân được giải thích về hậu quả của việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và ký cam kết chấp hành pháp luật, không tham gia các hành vi vi phạm. Thông qua những buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp tại khu dân cư, trách nhiệm phòng ngừa vi phạm từng bước được lan tỏa từ mỗi cá nhân đến gia đình và cộng đồng. Những người làm nghề biển không chỉ nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, mà còn có thể nhắc nhở người thân, bạn nghề cùng thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Từ khi triển khai đến nay, Công an xã Quảng Bình đã vận động Nhân dân giao nộp 30 khẩu súng các loại, 25 viên đạn, 5kg thuốc nổ, 17 kíp nổ, 42 vũ khí thô sơ và 14,5kg pháo.

Theo Đại úy Bùi Sỹ Dũng, Phó trưởng Công an xã Quảng Bình, kết quả đạt được có sự đóng góp của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp của các lực lượng chức năng. Trong đó, Công an xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Sầm Sơn rà soát các chủ tàu, chủ bè để tập trung tuyên truyền, vận động những trường hợp có nguy cơ liên quan đến việc sử dụng vật liệu nổ trong khai thác thủy sản. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với hành vi sử dụng vật liệu nổ để đánh bắt thủy sản.

Nếu tại Quảng Bình, công tác vận động được triển khai theo đặc thù nghề biển, thì ở xã miền núi Hồi Xuân việc thu hồi vũ khí lại đặt ra những yêu cầu khác. Địa bàn rộng, các thôn, bản nằm cách xa nhau, giao thông tại một số khu vực còn khó khăn khiến việc tiếp cận, tuyên truyền đến từng hộ dân không phải lúc nào cũng thuận lợi. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân vẫn còn thói quen lưu giữ súng tự chế phục vụ săn bắn, trong khi nhận thức về quy định pháp luật và mức độ nguy hiểm của loại vũ khí này của bà con còn hạn chế.

Trước thực tế đó, Công an xã Hồi Xuân đã triển khai chương trình “Đổi súng lấy quà”, huy động sự tham gia, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh trên địa bàn để tạo nguồn quà tặng thiết thực, khuyến khích người dân tự nguyện giao nộp. Việc kết hợp vận động với những phần quà hỗ trợ không chỉ tạo thêm động lực để người dân tham gia mà còn thể hiện sự gần gũi, khuyến khích tinh thần hợp tác giữa lực lượng chức năng với cộng đồng. Chương trình được thực hiện cùng các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại địa bàn dân cư và thông qua các nền tảng số, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận, nâng cao hiệu quả truyền thông. Công an xã tổ chức ký cam kết đối với 100% tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn và thành lập 21 điểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, vận động 11 cơ sở kinh doanh hỗ trợ hơn 60 suất quà để khuyến khích người dân tự giác giao nộp vũ khí. Từ tháng 8/2025 đến nay, Công an xã đã vận động, thu hồi 63 khẩu súng các loại, 23 vũ khí thô sơ và 5 viên đạn quân dụng.

Từ vùng biển Quảng Bình đến những bản làng ở Hồi Xuân, mỗi mô hình đều cho thấy hiệu quả của phương châm bám sát cơ sở, lấy tuyên truyền, vận động làm trọng tâm và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Khi ý thức tự giác được hình thành, mỗi người dân sẽ trở thành một nhân tố tích cực trong phòng ngừa vi phạm pháp luật, góp phần giữ bình yên trên từng vùng biển, từng bản làng và xây dựng địa bàn an toàn từ cơ sở.

Bài và ảnh: Hoàng Mai