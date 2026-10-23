TTK LHQ cảnh báo xung đột lan rộng đe dọa kinh tế toàn cầu

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres cảnh báo các cuộc xung đột ngày càng lan rộng đang làm gián đoạn thị trường năng lượng, vận tải biển và chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy giá lương thực, nhiên liệu tăng cao và làm trầm trọng thêm bất bình đẳng. Ông kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, kiềm chế bạo lực và thúc đẩy các giải pháp ngoại giao để ngăn xung đột tiếp tục lan rộng.

Phát biểu tại trụ sở LHQ ở New York ngày 22/10, ông Guterres ví tình trạng xung đột hiện nay như một “El Niño của chiến tranh”, khi các cuộc giao tranh liên tiếp làm gia tăng bất ổn và tác động đến đời sống người dân trên toàn thế giới.

Ông Guterres nhấn mạnh: “Xung đột đang nuôi dưỡng xung đột, và những hệ lụy đang lan đi xa hơn, nhanh hơn”, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự như nhà ở, bệnh viện, trường học và cơ sở năng lượng bị cấm theo luật pháp quốc tế và phải chấm dứt.

Ông cho rằng chiến tranh không tạo ra mọi bất bình đẳng, nhưng làm trầm trọng thêm những bất công hiện hữu, khiến những người có ít nguồn lực nhất phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Ông cũng nhấn mạnh cần xử lý các hành vi bạo lực, song không được xem nhẹ những bất bình chính đáng được người dân thể hiện một cách hòa bình.

Đề cập tình hình Trung Đông, ông Guterres kêu gọi các bên kiềm chế, bày tỏ quan ngại trước giao tranh gia tăng tại Yemen và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào mục tiêu dân sự tại Saudi Arabia. Ông đồng thời cảnh báo tình hình nhân đạo tại Yemen tiếp tục xấu đi.

Tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, ông cho biết việc tiếp cận các mặt hàng thiết yếu tại Dải Gaza vẫn bị hạn chế nghiêm trọng, trong khi người Palestine tại Bờ Tây tiếp tục phải đối mặt với các vụ tấn công của những người định cư Israel.

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các nhà tài trợ khẩn cấp cung cấp 450 triệu USD cho Chương trình Lương thực thế giới (WFP) để hỗ trợ lương thực cho người dân tại Gaza và Bờ Tây trong 6 tháng tới. Ông tái khẳng định sự cần thiết của một lộ trình chính trị hướng tới hòa bình lâu dài và giải pháp hai nhà nước, trong đó Israel và Palestine cùng tồn tại hòa bình, an ninh.

Ông Guterres cho biết sẽ tới Ai Cập ngày 23/10, tiếp tục kêu gọi bảo vệ dân thường, ngăn chặn xung đột lan rộng và tạo điều kiện cho ngoại giao, hòa bình.

Bích Hồng