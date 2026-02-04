Hotline: 0822.173.636   |

Truyền hình trực tiếp: Lễ tuyên dương và trao thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đoạt giải học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026

(Baothanhhoa.vn) - Lễ tuyên dương và trao thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đoạt giải học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 – 2026” được tổ chức nhằm  tôn vinh những học sinh và thầy cô giáo tiêu biểu, qua đó tiếp tục khơi dậy niềm tin, động lực và trách nhiệm đối với sự nghiệp trồng người trên quê hương xứ Thanh.

