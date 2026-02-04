Truyền hình trực tiếp: Lễ tuyên dương và trao thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đoạt giải học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026

Nuôi dưỡng văn hóa đọc trong trường học Văn hóa - Giải trí 09:02 05/02/2026 Trong bối cảnh học sinh ngày càng chịu tác động mạnh từ công nghệ số, việc hình thành và nuôi dưỡng văn hóa đọc trong trường học trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bồi đắp tri thức, rèn luyện tư duy và xây dựng năng lực tự học cho thế hệ trẻ. Từ những mô hình thư viện mở, góc...

Nhà giáo cần tôn trọng, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học Giáo dục 15:27 04/02/2026 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 03/2026/TT-BGDĐT quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.