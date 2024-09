Trưởng thôn nhiệt huyết với công việc tập thể

Ở thôn Phúc Ngán Vải, xã Cẩm Ngọc (Cẩm Thủy) ai cũng biết và khen ngợi anh Cao Văn Đạo (sinh năm 1986), trưởng thôn Phúc Ngán Vải “miệng nói, tay làm” hết lòng vì công việc của tập thể.

Anh Cao Văn Đạo, trưởng thôn Phúc Ngán Vải tuyên truyền, vận động Nhân dân cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả.

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Cao Văn Đạo lên đường nhập ngũ. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Đạo trở về địa phương sinh sống. Với bản chất của Bộ đội Cụ Hồ, anh Đạo tích cực tham gia các phong trào của địa phương và được bầu làm phó bí thư chi đoàn thôn Phúc Ngán Vải. Năm 2017, anh Đạo được cán bộ, Nhân dân trong thôn tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Trên cương vị được giao, anh đã tham mưu cho chi ủy, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; động viên thanh niên tham gia học nghề để lập thân, lập nghiệp; gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống...

Bên cạnh đó, anh Đạo thường xuyên phối hợp với lực lượng công an xã tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của người dân đề phòng trước mọi âm mưu, thủ đoạn của tội phạm. Vận động người dân trong thôn tích cực tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phối hợp với các lực lượng chức năng, tổ chức đoàn thể xây dựng mô hình “Tổ an ninh trật tự” thu hút đông đảo người dân trong thôn tham gia.

Triển khai Chương trình XDNTM, thôn Phúc Ngán Vải gặp rất nhiều khó khăn, bởi xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ... Vì thế, trong các cuộc họp chi bộ, anh Đạo cùng với cấp ủy xác định các tiêu chí mà thôn đang gặp khó khăn để tìm hướng giải quyết. Đồng thời, phối hợp với ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc XDNTM. Nhờ sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, Nhân dân, năm 2017, thôn Phúc Ngán Vải đã cán đích NTM.

Xác định XDNTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, thời gian qua, anh Đạo cùng với chi ủy đã lãnh đạo Nhân dân XDNTM kiểu mẫu. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận đông, Nhân dân thôn Phúc Ngán Vải đã tự nguyện góp công, góp của xây dựng đường giao thông; hệ thống điện chiếu sáng ở các tuyến đường giao thông; xây mới, chỉnh trang nhà ở; hệ thống nước sạch tập trung...

Tháng 7/2024, thôn Phúc Ngán Vải được công nhận là thôn NTM kiểu mẫu. Hiện nay, diện mạo của thôn có nhiều đổi thay, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, 100% đường giao thông được đổ bê tông; nhà văn hóa thôn được sửa chữa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 68,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,7%; 98,2% số dân trong thôn có thẻ bảo hiểm y tế; 85% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”...

Anh Cao Văn Đạo cho biết: “Để người dân tích cực tham gia các công việc của thôn, của xã, bản thân mình phải gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương. Đồng thời luôn lắng nghe ý kiến của người dân và phản ánh đầy đủ, kịp thời để các cấp có thẩm quyền giải quyết; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”.

Bằng tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và những việc làm cụ thể của anh Cao Văn Đạo đã góp phần làm đổi mới diện mạo thôn Phúc Ngán Vải; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong thôn được nâng lên.

