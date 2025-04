Trường Mầm non thị trấn Yên Cát tổ chức hoạt động trải nghiệm “Hào khí Việt Nam”

Hòa chung với không khí cả nước đang tưng bừng lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), sáng 25/4 Trường Mầm non thị trấn Yên Cát (Như Xuân) đã tổ chức hoạt động trải nghiệm “Hào khí Việt Nam” với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh trong nhà trường.

Tại buổi hoạt động trải nghiệm “Hào khí Việt Nam”, cán bộ, giáo viên và các em học sinh trường Mầm non thị trấn Yên Cát đã thực hiện diễu hành trên đường, tham gia buổi hoạt động nhằm tái hiện lại ý nghĩa của ngày Tết độc lập, sự hi sinh anh dũng của cha ông để chúng ta có cuộc sống tự do, hòa bình. Sân trường rực rỡ cờ hoa, các mô hình được dàn dựng công phu.

Mô hình Dinh độc lập thu nhỏ, các pa nô về ngày 30/4 lịch sử được bố trí sinh động. Không gian trường như một “bảo tàng sống” thu nhỏ, vừa trang nghiêm, vừa gần gũi với trẻ thơ.

Với phương châm “Giáo dục lòng yêu nước từ những điều giản dị nhất”, những hoạt động được tổ chức không chỉ là sân chơi hấp dẫn, mà còn là hành trình gieo mầm lý tưởng sống, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong trái tim non nớt đầy trong trẻo của các bé.

Đây cũng là dịp để ôn lại trang sử vàng son của dân tộc, là cơ hội để thế hệ trẻ đặc biệt là học sinh được tiếp cận với lịch sử bằng những trải nghiệm gần gũi và sinh động.

Đỗ Nguyệt - Lê Du (CTV)