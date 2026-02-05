Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên thăm, kiểm tra sản xuất, đời sống Nhân dân xã Kim Tân và Cẩm Thủy

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 5/2, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân xã Kim Tân, Cẩm Thủy và các đơn vị: Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành, Hạt Kiểm lâm Thạch Thành. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên thăm, chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước tặng cụ Hoàng Thị Ngần, 100 tuổi, ở xã Kim Tân.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Thạch Thành, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên cùng các thành viên trong đoàn thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thạch Thành.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ.

Tiếp đó, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước tặng cụ Hoàng Thị Ngần, ở thôn 7 Tân Sơn, xã Kim Tân. Năm nay cụ Ngần tròn 100 tuổi.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên thăm, tặng quà Hạt Kiểm lâm Thạch Thành.

Thăm, chúc Tết Hạt Kiểm lâm Thạch Thành và Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả bảo vệ và phát triển rừng của các đơn vị trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ diện tích rừng được giao. Những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, cùng với duy trì trực Tết bảo đảm quân số, các đơn vị cần tăng cường tuần tra, kiểm tra và chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện tốt phong trào Tết trồng cây đầu năm để rừng được phục hồi và phát triển.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên thăm, tặng quà Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cán bộ, công chức Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành, Hạt Kiểm lâm Thạch Thành.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên thăm, tặng quà thương binh Trần Ngọc Túy, xã Cẩm Thủy.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên thăm, tặng quà Chính xứ Phong Ý.

Tại xã Cẩm Thủy, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã thăm, tặng quà thương binh 4/4 Trần Ngọc Túy, ở thôn Tân An và Linh mục Giuse Phạm Văn Quế, Quản hạt Phong Ý, Chính xứ Phong Ý.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cẩm Thủy.

Trong chuyến công tác, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng đã trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cẩm Thủy.

Tố Phương