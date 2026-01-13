Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến giám sát công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Ngày 13/1, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy 15 xã.

Quang cảnh hội nghị giám sát tại các xã khu vực Quảng Xương cũ.

Theo đó, đoàn đã tiến hành giám sát tại các xã: Lưu Vệ, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Quảng Ninh, Quảng Bình, Quảng Chính, Tiên Trang; Hồi Xuân, Nam Xuân, Thiên Phủ, Hiền Kiệt, Phú Lệ, Trung Thành, Trung Sơn, Phú Xuân.

Tại các buổi giám sát, Bí thư Đảng ủy các xã đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại địa phương, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời nêu các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất một số nội dung với đoàn giám sát.

Triển khai nhiệm vụ được giao, các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thực hiện các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của Nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể đã kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; ban hành đầy đủ kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử. Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử được thành lập và phân công nhiệm vụ rõ ràng đối với từng thành viên.

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Ngọc phát biểu tại buổi giám sát.

Các địa phương đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử. Công tác hiệp thương, thoả thuận cơ cấu, thành phần, giới thiệu người ứng cử được các xã thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai.

Công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử, rà soát địa bàn, dự kiến khu vực bỏ phiếu, phân công lực lượng tham gia phục vụ bầu cử, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được quan tâm thực hiện từ sớm.

Quang cảnh buổi giám sát tại xã Hồi Xuân.

Bí thư Đảng ủy xã Thiên Phủ báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các xã đã đề cập những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình triển khai công tác bầu cử, những khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh tăng cường hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu về công tác bầu cử, đặc biệt là việc xử lý các tình huống bất ngờ, những điểm mới cần chú trọng trong công tác bầu cử để các đơn vị cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thành viên đoàn giám sát trao đổi một số vấn đề về triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức cuộc bầu cử.

Các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức cuộc bầu cử.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu kết luận tại buổi giám sát.

Phát biểu kết luận tại các buổi giám sát, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy 15 xã, đã chủ động, kịp thời, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh, cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, vì vậy toàn bộ hệ thống chính trị phải tập trung cao độ, triển khai đồng bộ, đúng quy định, tiến độ và bảo đảm dân chủ, công khai, an toàn, hiệu quả.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quán triệt, cập nhật văn bản mới để chỉ đạo, hướng dẫn, rà soát, đôn đốc triển khai thực hiện một cách khoa học, bài bản từ xã đến thôn theo kế hoạch đã được phân công.

Các xã cần thực hiện chặt chẽ công tác tiếp nhận hồ sơ, chuẩn bị tốt cho hội nghị hiệp thương lần 2, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Rà soát, nắm chắc tình hình, lập danh sách cử tri. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, nắm chắc tình hình an ninh trật tự, chủ động trong công tác thẩm tra lý lịch, tiêu chuẩn chính trị của đại biểu một cách chặt chẽ, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác bầu cử gắn với hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Chuẩn bị tốt và sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong, sau thời điểm tổ chức bầu cử.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các địa phương. Đoàn giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy có phương án hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra an toàn, thành công, đúng pháp luật.

Việt Hương