Trung Quốc công bố văn kiện về lập trường quản trị không gian vũ trụ

Trung Quốc vừa công bố văn kiện về lập trường quản trị không gian vũ trụ, trong đó phản đối việc quân sự hóa không gian và chạy đua vũ trang, đồng thời kêu gọi xây dựng các quy tắc quốc tế bảo đảm quyền tiếp cận, thăm dò và sử dụng không gian một cách bình đẳng, hòa bình. Động thái được đưa ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng, cùng những quan ngại về nguy cơ biến không gian thành chiến trường.

Văn kiện do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố ngày 23/10 tái khẳng định lập trường phản đối việc vũ khí hóa và quân sự hóa không gian vũ trụ, cũng như các hoạt động gây tổn hại đến chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của các quốc gia khác.

Phát biểu tại Diễn đàn Quản trị toàn cầu lần đầu tiên tổ chức gần Bắc Kinh tối 23/10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết văn kiện mang tên “Lập trường của Trung Quốc về tăng cường quản trị không gian vũ trụ” là một trong 8 hành động trọng tâm thuộc Sáng kiến Quản trị toàn cầu (GGI) do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất hồi tháng 9/2025.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc mong muốn các quy tắc quản trị không gian vũ trụ theo kịp tốc độ khám phá, phản ánh sự tham gia rộng rãi và mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia.

Văn kiện nêu rõ nguy cơ chạy đua vũ trang và xu hướng biến không gian thành chiến trường đang trở thành những mối đe dọa, thách thức lớn nhất đối với an ninh không gian vũ trụ. Trung Quốc cho rằng tăng cường quản trị không gian ở cấp độ toàn cầu là nhiệm vụ cấp thiết và trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế.

Bắc Kinh kêu gọi các nước nỗ lực ngăn chặn chạy đua vũ trang trong không gian, phản đối các chính sách quân sự mang tính tấn công và khẳng định không gian vũ trụ cần được thăm dò, sử dụng vì mục đích hòa bình. Văn kiện đồng thời nhấn mạnh quyền tiếp cận, khám phá và sử dụng không gian của tất cả các quốc gia cần được bảo vệ trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Bích Hồng