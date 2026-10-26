Trung Lý giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trường nội trú liên cấp

Vị trí xây dựng dự án phải điều chỉnh do độ dốc lớn, nguy cơ sạt lở, sụt lún cao, trong khi yêu cầu về thời gian khởi công công trình rất ngắn, UBND xã Trung Lý đã chủ động phối hợp với chủ đầu tư triển khai các bước trình tự, thủ tục, tổ chức giải phóng mặt bằng (GPMB), bàn giao đất cho nhà thầu triển khai dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Trung Lý.

Nhà thầu tập trung đào đắp, tạo mặt bằng thi công Dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Trung Lý.

Trong số 10 dự án trường nội trú liên cấp được phê duyệt trong năm 2026, thì Dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Trung Lý phải điều chỉnh vị trí theo quy hoạch. Nguyên do là vị trí này được đánh giá có độ dốc lớn, nguy cơ sạt lở, sụt lún cao, kéo theo chi phí san lấp rất lớn. Cho đến cuối tháng 9/2026, trên cơ sở khảo sát, đánh giá địa chất, thủy văn của các sở, ngành, đơn vị liên quan, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh mới quyết định được phương án vị trí triển khai dự án đảm bảo các yêu cầu, báo cáo UBND tỉnh để triển khai. Trong khi thời gian thi công hoàn thành dự án không dài, đồng nghĩa áp lực trong công tác GPMB phục vụ dự án là rất lớn.

Theo quyết định được phê duyệt, Dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Trung Lý được đầu tư xây dựng tại vị trí khu đất hiện trạng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý và mở rộng khuôn viên bảo đảm các điều kiện phục vụ giảng dạy, học tập, nội trú, bán trú của giáo viên và học sinh. Công trình có tổng mức đầu tư trên 376,7 tỷ đồng, được triển khai trong năm 2026 - 2027.

Cụ thể, dự án bao gồm việc cải tạo các hạng mục công trình hiện trạng, sắp xếp công năng sử dụng phù hợp với quy mô tổng thể và đầu tư xây mới các hạng mục công trình: nhà lớp học lý thuyết tiểu học; nhà lớp học lý thuyết, nhà lớp học bộ môn THCS; nhà đa năng, nhà công vụ; nhà nội trú, bán trú tiểu học; nhà nội trú, bán trú THCS và hệ thống công trình kỹ thuật, phụ trợ. Ngoài ra, dự án cũng đầu tư trang thiết bị thiết yếu phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập, sinh hoạt nội trú, bán trú của giáo viên và học sinh nhà trường. Để triển khai dự án, ngoài diện tích hiện trạng của trường cũ, UBND xã Trung Lý sẽ phải hoàn thành GPMB, bàn giao 4,1ha đất cho chủ đầu tư.

Ông Lê Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lý, cho biết: Xác định đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước nhằm phát triển giáo dục, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, xã Trung Lý đã tập trung cao tổ chức thực hiện công tác GPMB, phục vụ dự án. Trên cơ sở đó, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm cho cán bộ, công chức. Đồng thời, tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, sớm bàn giao đất cho Nhà nước triển khai dự án.

Theo kết quả kiểm kê của UBND xã Trung Lý, trong số 4,1ha đất phải thu hồi thì đất rừng sản xuất của người dân chiếm chủ yếu. Tiếp đến là đất giao thông, thủy lợi, viễn thông và đất ở liên quan đến 1 hộ gia đình. Tính đến ngày 22/10, UBND xã Trung Lý đã hoàn thành việc trích đo địa chính, kiểm kê tài sản, hoa màu, vật kiến trúc trên đất của toàn bộ diện tích phải thu hồi. Đồng thời, tổ chức công khai phương án GPMB để lấy ý kiến Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Trung Lý, ông Lê Văn Tùng cho biết thêm: Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Nhân dân trên địa bàn xã đều đồng thuận cao trong triển khai Dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Trung Lý. Các hộ dân có đất bị thu hồi đều đồng ý với phương án GPMB và đã có 4 hộ đồng ý bàn giao mặt bằng với diện tích 2,6ha cho chủ đầu tư để tổ chức thi công mà chưa nhận tiền hỗ trợ, đền bù. Phần diện tích đất còn lại, các hộ dân cũng đã đồng ý bàn giao mặt bằng khi chủ đầu tư có nhu cầu về diện tích thi công.

Với phương châm có mặt bằng đến đâu, tổ chức thi công đến đó, ngày 18/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã phối hợp với liên danh nhà thầu và các đơn vị có liên quan tổ chức khởi công Dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Trung Lý. Ngay sau đó, liên danh nhà thầu, gồm: Công ty CP Tập đoàn đầu tư Phúc Hưng, Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất Hoàng Anh, Công ty CP Tư vấn, xây dựng Hoàng Hùng và Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Vĩnh Phúc đã huy động hơn 30 phương tiện, máy móc tổ chức đào đắp, san lấp hạ cốt nền, tạo mặt bằng thi công các hạng mục công trình.

Bài và ảnh: Đồng Thành