Triều Tiên thử ngư lôi AI, Hàn Quốc tính triển khai robot tại DMZ

Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm ngư lôi siêu tốc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi Hàn Quốc và Mỹ thảo luận đưa robot cùng máy bay không người lái vào khu phi quân sự (DMZ). Hai diễn biến cho thấy công nghệ không người lái ngày càng được chú trọng trong môi trường quân sự trên bán đảo Triều Tiên, nơi một sai sót kỹ thuật cũng có thể làm gia tăng nguy cơ căng thẳng.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/10 cho biết Bình Nhưỡng vừa tiến hành phóng thử nghiệm dưới nước hệ thống ngư lôi dẫn đường siêu tốc “Jam-2.0” tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Theo KCNA, cuộc phóng thử dưới nước được thực hiện vào ngày 15/10 bởi Học viện Khoa học Quốc phòng, Cục Tên lửa và Cục Nghiên cứu Vũ khí Ngư lôi Triều Tiên. Mục đích của đợt thử nghiệm nhằm kiểm tra các cập nhật kỹ thuật mới nhất, đặc biệt là hệ thống động cơ đẩy tên lửa cùng công nghệ tích hợp AI giúp tìm kiếm và dẫn đường chính xác mục tiêu. Phía Triều Tiên khẳng định đã trải qua 180 đợt thử nghiệm trong 5 năm qua để hoàn thiện dòng vũ khí này.

Ở phía bên kia đường ranh giới, quân đội Hàn Quốc đang tích cực theo đuổi và xem xét các kế hoạch triển khai robot và hệ thống không người lái tại Khu phi quân sự (DMZ) và khu vực tiền đồn (GOP) giáp biên giới Triều Tiên để giải quyết tình trạng thiếu quân do dân số giảm và đảm bảo an toàn cho binh lính

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Hàn Quốc, Đại tướng Kim Kyu-ha mới đây đã đề xuất triển khai robot và máy bay không người lái cho các hoạt động nguy hiểm trong khu phi quân sự nhằm giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ do bom mìn và các sự cố khác gây ra. Hiện nay, Quân đội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tham mưu Liên quân và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) đang phối hợp xem xét tính khả thi của việc vận hành hệ thống này một cách an toàn

Động thái này xuất phát từ vụ nổ mìn ngày 21/9 tại DMZ làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Phía Seoul nhận định việc đưa quân nhân vào khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ cần được giảm thiểu tối đa bằng các giải pháp công nghệ.

Mặc dù ủng hộ định hướng này, song Washington lưu ý các hệ thống tự động cần trải qua quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi chính thức đưa vào vận hành. Tướng Kim Kyu-ha cũng thừa nhận rủi ro kỹ thuật như thiết bị bay hoặc robot vô tình vi phạm đường ranh giới quân sự (MDL) có thể dẫn đến nguy cơ leo thang căng thẳng ngoài ý muốn. Bộ Tham mưu Liên hợp Hàn Quốc cùng Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNC) đang phối hợp đánh giá toàn diện tính khả thi và pháp lý để đảm bảo việc triển khai tuân thủ nghiêm ngặt Hiệp định đình chiến.

Nhật Lệ