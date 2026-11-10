Triều Tiên thử nghiệm ngư lôi tốc độ cao thế hệ mới

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/11 cho biết, Viện Hàn lâm Khoa học Quốc phòng, Tổng cục Tên lửa và Cục Nghiên cứu Vũ khí Ngư lôi đã phối hợp kiểm chứng hiệu quả chiến đấu của hệ thống ngư lôi mới trong cuộc thử nghiệm một ngày trước đó tại vùng biển phía Đông (Biển Nhật Bản).

KCNA mô tả đây là hoạt động cần thiết của các cơ quan nghiên cứu khoa học quốc phòng nhằm nâng cao trình độ công nghệ của các hệ thống vũ khí. Tuy nhiên, KCNA không công bố thêm thông tin về thông số kỹ thuật, tốc độ, tầm hoạt động cũng như phương tiện phóng loại ngư lôi này.

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, hệ thống ngư lôi mới dự kiến được đưa vào trang bị cho hải quân từ đầu năm 2027.

Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, quân đội nước này đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ những diễn biến trong quá trình phát triển vũ khí của Triều Tiên.

Cuộc thử nghiệm mới nhất diễn ra sau một loạt hoạt động phát triển và thử nghiệm vũ khí của Bình Nhưỡng trong những tuần gần đây, bao gồm thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công, ngư lôi dẫn đường chính xác thế hệ mới và tên lửa siêu vượt âm tầm trung.

Tháng trước, Triều Tiên thông báo thử nghiệm ngư lôi dẫn đường chính xác tốc độ cực cao mang tên Zam-2.0, được cho là tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình tìm kiếm và dẫn đường tới mục tiêu. KCNA khi đó cho biết, các công nghệ cốt lõi nhằm nâng cao hiệu suất động cơ đẩy và hệ thống động lực tên lửa đã được kiểm chứng sau hơn 180 lần thử nghiệm trong vòng 5 năm.

Giới phân tích nhận định việc tích hợp AI có thể giúp ngư lôi tự đưa ra quyết định và thực hiện các thao tác né tránh nhằm gây khó khăn cho đối phương trong quá trình đánh chặn.

Trong năm ngoái, Triều Tiên cũng công bố một tàu khu trục có lượng giãn nước 5.000 tấn. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khi đó cho biết nước này đang phát triển nhiều hệ thống vũ khí mới dành cho tàu chiến mặt nước và ngư lôi. Những động thái trên cho thấy Bình Nhưỡng đang tiếp tục mở rộng năng lực tác chiến trên biển và dưới mặt nước.

Ngọc Liên