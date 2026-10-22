Triều Tiên: Seoul có thể phải đối mặt với tình hình “nghiêm trọng và đáng lo ngại nhất”

Triều Tiên sẽ đưa các hệ thống loa phóng thanh tuyên truyền hướng về Hàn Quốc vào trạng thái sẵn sàng dọc toàn tuyến biên giới trong vài ngày tới, đồng thời cảnh báo Seoul có thể phải đối mặt với tình hình “nghiêm trọng và đáng lo ngại nhất” nếu tiếp tục điều mà Bình Nhưỡng cho là can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Trong tuyên bố ngày 22/10, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cho biết Bình Nhưỡng sẽ đặt các hệ thống loa phóng thanh chống Hàn Quốc trong trạng thái sẵn sàng dọc toàn bộ biên giới trong những ngày tới, đồng thời đưa ra cảnh báo về các biện pháp đáp trả mới.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi bà Kim Yo Jong cùng các quan chức quân đội cấp cao thị sát một số vị trí công sự gần biên giới. Trước đó, bà cho biết các hệ thống loa phóng thanh hướng về Hàn Quốc sẽ được kích hoạt trên toàn tuyến biên giới vào cuối tháng 10.

Theo bà Kim Yo Jong, các đơn vị chiến thuật của Triều Tiên đã được triển khai tới những vị trí mới gần biên giới. Bà đồng thời cáo buộc binh sĩ Hàn Quốc phát loa cảnh báo và nổ súng cảnh cáo tại nhiều khu vực gần đường biên giới.

Phía Hàn Quốc cho biết việc nổ súng cảnh cáo là các biện pháp “hợp pháp và mang tính phòng vệ”. Bà Kim Yo Jong cảnh báo lực lượng Triều Tiên sẽ “đáp trả không khoan nhượng” nếu các vụ nổ súng cảnh cáo của Hàn Quốc gây thiệt hại cho lãnh thổ hoặc nhân sự Triều Tiên.

Việc Bình Nhưỡng đưa ra những cảnh báo mới được đánh giá là gây thêm sức ép đối với nỗ lực của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhằm giảm căng thẳng và cải thiện quan hệ liên Triều. Hai miền Triều Tiên trong nhiều thập kỷ đã sử dụng hệ thống loa phóng thanh để phát thông tin và tuyên truyền qua biên giới.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Lee Jae Myung theo đuổi chính sách đối thoại và giảm căng thẳng với Triều Tiên, bất chấp việc Bình Nhưỡng chưa nối lại đối thoại và đã xác định Hàn Quốc là một “quốc gia thù địch”. Trong năm 2025, chính quyền của ông Lee đã dừng hoạt động phát loa tuyên truyền hướng về Triều Tiên và tháo dỡ các hệ thống loa cố định tại biên giới, coi đây là những biện pháp xây dựng lòng tin. Sau đó, Triều Tiên cũng đình chỉ hoạt động phát loa hướng về phía Nam.

Vân Bình