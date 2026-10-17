Triệu Sơn kết nối nguồn lực hỗ trợ xã Trung Hạ phát triển kinh tế

Ngày 17/10, đoàn công tác xã Triệu Sơn thăm và làm việc tại xã Trung Hạ, thống nhất phối hợp hỗ trợ phát triển kinh tế, cải thiện sinh kế và chăm lo an sinh xã hội cho người dân địa phương.

Hai đơn vị ký kết phối hợp.

Tại buổi làm việc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Triệu Sơn và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Trung Hạ đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về hỗ trợ phát triển kinh tế, sinh kế và chăm lo an sinh xã hội.

Theo nội dung ký kết, hai địa phương phối hợp vận động doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân hảo tâm hỗ trợ con giống cho người dân xã Trung Hạ, với nguồn lực xã hội hóa dự kiến 200 triệu đồng.

Đại diện xã Triệu Sơn xã và các doanh nghiệp trao biển hỗ trợ con giống cho xã Trung Hạ.

Cùng với hỗ trợ con giống, hai bên sẽ kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở chăn nuôi và người có kinh nghiệm để hướng dẫn kỹ thuật xây dựng chuồng trại, chăm sóc vật nuôi, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường. Đồng thời, tìm kiếm nguồn cung thức ăn chăn nuôi, dịch vụ thú y và đầu ra cho sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Bên cạnh đó, hai địa phương phối hợp vận động các nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán hằng năm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trung Hạ thông qua việc trao quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm hoặc tiền mặt, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Lãnh đạo xã Triệu Sơn trao hươu giống cho hộ gia đình anh Hà Văn Bình, bản Trường Xầy, xã Trung Hạ.

Theo phân công, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Triệu Sơn chủ trì kết nối, vận động các nguồn lực hỗ trợ; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Hạ rà soát nhu cầu, lựa chọn đối tượng thụ hưởng, tiếp nhận, phân bổ nguồn hỗ trợ và theo dõi hiệu quả thực hiện.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ góp phần phát huy vai trò của MTTQ trong vận động các nguồn lực xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp người dân xã Trung Hạ có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đình Duyến