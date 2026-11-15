Triệu Lộc hỗ trợ các hộ đặc biệt khó khăn hiện thực hóa ước mơ an cư

Nhà ở vốn dĩ là một trong những nhu cầu thiết yếu, có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi gia đình. Tuy vậy, đối với nhiều hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, việc xây dựng được một ngôi nhà kiên cố, an toàn vẫn là ước mơ còn nhiều trăn trở. Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp, ngành, Ủy ban MTTQ xã Triệu Lộc đã làm tốt công tác vận động, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, qua đó giúp nhiều gia đình hiện thực hóa ước mơ an cư.

Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã Triệu Lộc trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ bà Đặng Thị Quang.

Những ngày cuối tháng 9/2026, căn nhà Đại đoàn kết của gia đình bà Đặng Thị Quang, thôn Châu Lộc trở nên náo nhiệt bởi tiếng nói cười của người thân và bà con lối xóm. Gia đình bà Quang thuộc diện hộ nghèo của xã, khó khăn về kinh tế và phải sinh sống trong ngôi nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Qua rà soát, nắm bắt tình hình, Ủy ban MTTQ xã Triệu Lộc đã vận động, hỗ trợ kinh phí giúp gia đình bà xây dựng một ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Căn nhà mới của gia đình bà có diện tích 50m2, tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng, trong đó hỗ trợ từ xã là 50 triệu đồng, nguồn kinh phí còn lại từ gia đình. Căn nhà sau khi hoàn thành đã giúp gia đình bà Quang có nơi ở ổn định, an toàn, từng bước cải thiện cuộc sống.

Chung hoàn cảnh với gia đình bà Quang, tháng 5/2026 gia đình bà Kiều Thị Thoa, thôn Ngọ cũng đã được nhận bàn giao nhà Đại đoàn kết. Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ tháng 12/2025 và đã được Ủy ban MTTQ xã Triệu Lộc trao kinh phí hỗ trợ trên 51 triệu đồng. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp, tập thể và cá nhân trên địa bàn cũng chung tay hỗ trợ tiền mặt, các vật liệu với trị giá gần 30 triệu đồng.

Chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái”. Đây cũng là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm chăm lo đời sống Nhân dân, giúp các hộ khó khăn có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Thời gian qua thực hiện chương trình, công tác hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết trên địa bàn xã Triệu Lộc đã đạt kết quả tích cực. Theo đó, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn xã hội hóa, Ủy ban MTTQ xã đã triển khai hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa tổng số 5 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí là 335 triệu đồng. Ngoài nguồn hỗ trợ từ quỹ, các gia đình còn nhận được sự giúp đỡ của anh em dòng họ, bà con lối xóm và các đoàn thể đóng góp trên 80 ngày công lao động và vật liệu xây dựng với tổng trị giá ước tính 90 triệu đồng.

“Mỗi căn nhà được trao là thêm một mái ấm, thêm niềm tin và động lực để các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống. Thời gian tới, mong rằng tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cá nhân, doanh nghiệp trong hoạt động thiện nguyện, vì an sinh xã hội cho người nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Lê Phượng