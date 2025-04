Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

Hôm nay, 1/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 1426/BGDĐT-HSSV gửi các cơ sở giáo dục về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động phối hợp với ngành y tế và các cơ quan liên quan tại địa phương triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025 từ ngày 15/4 đến 15/5 với chủ đề: “Bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căng tin trường học về lựa chọn thực phẩm lành mạnh và bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hiện vệ sinh cá nhân và vệ sinh trường học để phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, các bệnh lây truyền qua thực phẩm, các bệnh truyền nhiễm.

Các dịch vụ ăn uống khác trong trường học phải bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh và các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống phát sinh khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra trong trường học; tăng cường phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành giáo dục-y tế, huy động sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn bán trú để phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm trong các cơ sở giáo dục./.

Theo TTXVN