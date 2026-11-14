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Triển khai các hoạt động nhân đạo và phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Đinh Mùi

Trịnh Tuấn Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) và 69 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, sáng 14/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”; triển khai các hoạt động nhân đạo năm 2026 và phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Đinh Mùi năm 2027.

Triển khai các hoạt động nhân đạo và phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Đinh Mùi

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026) và 69 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, sáng 14/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”; triển khai các hoạt động nhân đạo năm 2026 và phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Đinh Mùi năm 2027.

Triển khai các hoạt động nhân đạo và phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Đinh Mùi

Quang cảnh tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, trưởng thành của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 69 năm hình thành, phát triển của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, những đóng góp tích cực của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên trong công tác nhân đạo, từ thiện, chăm lo đời sống người nghèo, các đối tượng yếu thế, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến đầu tháng 11/2026, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh đã xây dựng, hỗ trợ 13/8 nhà Chữ thập đỏ, đạt 163% kế hoạch; trao 10.857/8.000 suất cơm, cháo cho bệnh nhân nghèo, đạt 132%; hỗ trợ hơn 13.500/8.000 trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vui đón Tết Trung thu, đạt 165% kế hoạch.

Cùng với đó, các hoạt động tập huấn sơ cấp cứu, khảo sát địa chỉ nhân đạo, vận động hiến máu tình nguyện và hỗ trợ sinh kế cho người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được các cấp Hội quan tâm triển khai, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Tại hội nghị, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày Cộng đồng lần thứ nhất” năm 2026 và phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Đinh Mùi năm 2027. Trọng tâm của các hoạt động là đẩy mạnh khảo sát nhu cầu của đối tượng cần trợ giúp; chủ động kết nối, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng chung tay đóng góp nguồn lực; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, hiến máu tình nguyện, hỗ trợ sinh kế, chăm lo thiết thực cho người nghèo và các đối tượng yếu thế, bảo đảm hoạt động trợ giúp đúng nhu cầu, thiết thực và hiệu quả.

Triển khai các hoạt động nhân đạo và phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Đinh Mùi

Triển khai các hoạt động nhân đạo và phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Đinh Mùi

Hội Chữ thập đỏ tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”.

Trịnh Tuấn Anh

Từ khóa:

#Hội Chữ thập đỏ tỉnh #Triển khai #Thi đua cao điểm #Vì cộng đồng #Hành động #Hiến máu tình nguyện #Thanh hóa #Việt nam #Kế hoạch #Đánh giá

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