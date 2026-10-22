Tri ân qua những việc làm cụ thể, thiết thực

Chăm lo đời sống người có công với cách mạng và thân nhân không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý được Thanh Hóa gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe đến giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách, những việc làm cụ thể đang góp phần để sự tri ân ngày càng thiết thực, ý nghĩa.

Xã Thượng Ninh khánh thành, bàn giao nhà cho anh Bùi Văn Cù - con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Những mái ấm nghĩa tình

Niềm vui đến với gia đình anh Bùi Văn Cù ở thôn Đông Tâm (xã Thượng Ninh) khi ngôi nhà xuống cấp trước đây đã được sửa chữa khang trang, sạch đẹp. Là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, hoàn cảnh kinh tế gia đình anh còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, nhiều hạng mục của ngôi nhà đã hư hỏng, ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Từ sự quan tâm của các cấp, ngành và địa phương, gia đình anh Cù được hỗ trợ sửa chữa nhà chính, bếp, nhà tắm, công trình vệ sinh với tổng kinh phí 75 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng; cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Thượng Ninh hỗ trợ 25 triệu đồng; Ban Chỉ huy Quân sự xã hỗ trợ 10 triệu đồng cùng 2,5 tấn xi măng. Ngôi nhà hoàn thành giúp gia đình anh có điều kiện sinh hoạt tốt hơn, yên tâm ổn định cuộc sống.

Cùng chung niềm vui ấy là gia đình ông Nguyễn Xuân Thiện ở phường Đông Tiến. Là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hoàn cảnh gia đình ông đặc biệt khó khăn khi cả 3 người con gái đều chịu di chứng chất độc da cam/dioxin. Mong muốn có một ngôi nhà kiên cố nhiều năm chưa thể thực hiện do điều kiện kinh tế hạn hẹp. Từ sự hỗ trợ của Nhà nước cùng sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, anh em, đồng đội và nhà hảo tâm, gia đình ông đã có ngôi nhà mới khang trang, vững chắc.

Ông Thiện xúc động chia sẻ: “3 cháu nhà tôi đều bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam nên cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Nay được Nhà nước, chính quyền địa phương cùng anh em, đồng đội và bà con giúp đỡ xây dựng ngôi nhà mới, gia đình tôi rất phấn khởi. Có nơi ở kiên cố, chúng tôi yên tâm hơn, nhất là những ngày mưa bão”.

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND của UBND tỉnh, Thanh Hóa triển khai hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Toàn tỉnh có 59 hộ được hỗ trợ, gồm 38 hộ xây mới và 21 hộ sửa chữa, với mức hỗ trợ tương ứng 80 triệu đồng và 40 triệu đồng/căn. Đến nay, 55 căn nhà đã hoàn thành, 4 căn xây mới còn lại đạt khoảng 85% khối lượng.

Để chính sách đến đúng, đủ, kịp thời

Theo Sở Nội vụ, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho 560.611 lượt người có công và thân nhân, với tổng kinh phí khoảng 1.776 tỷ đồng. Việc chi trả qua tài khoản được duy trì đối với 100% đối tượng thụ hưởng, góp phần bảo đảm tính công khai, thuận tiện. Cùng với đó, ngành chức năng đã giải quyết trợ cấp thờ cúng liệt sĩ cho 1.348 hồ sơ, chế độ mai táng phí cho 3.570 trường hợp; hỗ trợ 278 học sinh, sinh viên là con em gia đình chính sách.

Không chỉ giải quyết các chế độ hiện hành, công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ người có công tiếp tục được quan tâm. Nhiều trường hợp được xác nhận, bổ sung thông tin, cấp lại giấy tờ, bảo đảm quyền lợi theo quy định. Đáng chú ý, 500 hồ sơ người có công đã được mã hóa, tạo cơ sở từng bước chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và giải quyết chính sách.

Sự tri ân còn được thể hiện qua những hoạt động chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi người có công. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức điều dưỡng luân phiên và tại gia đình cho 19.174 lượt người; duy trì tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa. Nhân các dịp lễ, tết, hàng trăm nghìn lượt người có công và thân nhân được thăm hỏi, tặng quà. Nhiều hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân được tổ chức rộng khắp.

Cùng với chăm lo người có công, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được quan tâm. Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Thanh Hóa đã hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ, thu nhận 2.602 mẫu hài cốt phục vụ giám định, đối chiếu. Mỗi thông tin được làm rõ là thêm hy vọng cho những gia đình nhiều năm mong mỏi tìm được người thân.

Từ những việc làm thiết thực ấy, đời sống gia đình người có công trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện. Đến nay, trên 99,9% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được nhận phụng dưỡng suốt đời.

Để sự tri ân ngày càng thiết thực, các ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát từng hoàn cảnh, quan tâm người có công có hoàn cảnh khó khăn; giải quyết kịp thời chế độ, chính sách, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tạo thuận lợi cho người thụ hưởng. Bởi chăm lo người có công không chỉ là thực hiện đầy đủ chính sách, mà còn phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, để đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên.

Bài và ảnh: Trần Hằng