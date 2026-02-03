Trên đường đi làm, hai cán bộ PCCC Thanh Hóa kịp thời dập tắt cháy nhà dân

Chiều 3/2, khi đang trên đường đến cơ quan làm việc, hai cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và kịp thời tham gia dập tắt đám cháy xảy ra tại một nhà dân trên địa bàn phường Trúc Lâm, góp phần hạn chế thiệt hại về tài sản, bảo đảm an toàn cho người dân.

Cán bộ Cảnh sát PCCC kịp thời dập tắt đám cháy nhà dân khi đang trên đường đi làm.

Theo đó, khi đang di chuyển trên tuyến đường qua phường Trúc Lâm, Đại úy Lê Tiến Dũng, Đội trưởng và Đại úy Đỗ Đức Dũng, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 2 phát hiện khói lửa bốc lên từ một ngôi nhà ven đường. Nhận thấy tình huống có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân và nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận, hai đồng chí đã nhanh chóng dừng xe, chạy đến hiện trường để hỗ trợ chữa cháy.

Tại hiện trường, đám cháy đang phát sinh bên trong nhà dân, khói lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát lớn. Hai đồng chí đã khẩn trương sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, phối hợp cùng người dân triển khai các biện pháp khống chế đám cháy. Nhờ xử lý kịp thời, đám cháy nhanh chóng được dập tắt, hạn chế thiệt hại về tài sản và ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của hai cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH không chỉ góp phần bảo vệ tài sản của người dân mà còn thể hiện tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Thanh Hóa, ngay cả khi đang trên đường thực hiện công việc thường ngày.

Quốc Hương