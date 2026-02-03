Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Trên đường đi làm, hai cán bộ PCCC Thanh Hóa kịp thời dập tắt cháy nhà dân

Quốc Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 3/2, khi đang trên đường đến cơ quan làm việc, hai cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và kịp thời tham gia dập tắt đám cháy xảy ra tại một nhà dân trên địa bàn phường Trúc Lâm, góp phần hạn chế thiệt hại về tài sản, bảo đảm an toàn cho người dân.

Trên đường đi làm, hai cán bộ PCCC Thanh Hóa kịp thời dập tắt cháy nhà dân

Chiều 3/2, khi đang trên đường đến cơ quan làm việc, hai cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện và kịp thời tham gia dập tắt đám cháy xảy ra tại một nhà dân trên địa bàn phường Trúc Lâm, góp phần hạn chế thiệt hại về tài sản, bảo đảm an toàn cho người dân.

Trên đường đi làm, hai cán bộ PCCC Thanh Hóa kịp thời dập tắt cháy nhà dân

Cán bộ Cảnh sát PCCC kịp thời dập tắt đám cháy nhà dân khi đang trên đường đi làm.

Theo đó, khi đang di chuyển trên tuyến đường qua phường Trúc Lâm, Đại úy Lê Tiến Dũng, Đội trưởng và Đại úy Đỗ Đức Dũng, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 2 phát hiện khói lửa bốc lên từ một ngôi nhà ven đường. Nhận thấy tình huống có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân và nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận, hai đồng chí đã nhanh chóng dừng xe, chạy đến hiện trường để hỗ trợ chữa cháy.

Tại hiện trường, đám cháy đang phát sinh bên trong nhà dân, khói lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát lớn. Hai đồng chí đã khẩn trương sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, phối hợp cùng người dân triển khai các biện pháp khống chế đám cháy. Nhờ xử lý kịp thời, đám cháy nhanh chóng được dập tắt, hạn chế thiệt hại về tài sản và ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của hai cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH không chỉ góp phần bảo vệ tài sản của người dân mà còn thể hiện tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Thanh Hóa, ngay cả khi đang trên đường thực hiện công việc thường ngày.

Quốc Hương

Từ khóa:

#Cảnh sát PCCC #hai cán bộ #Đám cháy #Phòng cháy chữa cháy #Phát hiện #Thiệt hại #Cháy nhà #người dân #Lực lượng công an #Làm việc

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng 100 suất quà Tết cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng 100 suất quà Tết cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 6/2, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết cho người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hàm Rồng và phường Hạc Thành.
Bí thư Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học Mường Lý

Bí thư Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học Mường Lý

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/2, đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Mường Lý (xã Mường Lý).
Bộ NN-MT công bố hướng dẫn mới về kết nối khai thác dữ liệu thông tin đất đai

Bộ NN-MT công bố hướng dẫn mới về kết nối khai thác dữ liệu thông tin đất đai

Kinh tế
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 441/QĐ-BNNMT về việc công bố và hướng dẫn kết nối để khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh