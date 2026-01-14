Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Trao Quyết định tuyển dụng cho thân nhân liệt sĩ

Thu Phương (Bộ CHQS tỉnh)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 14/1, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá đã trao Quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp là thân nhân liệt sĩ.

Trao Quyết định tuyển dụng cho thân nhân liệt sĩ

Chiều 14/1, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá đã trao Quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp là thân nhân liệt sĩ.

Trao Quyết định tuyển dụng cho thân nhân liệt sĩ

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao quyết định tuyển dụng QNCN cho chị Thiều Thị Oanh.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá đã trao quyết định tuyển dụng Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) cho chị Thiều Thị Oanh là vợ liệt sĩ - Đại uý QNCN Lê Xuân Quân, Đại đội 817, Tiểu đoàn 5, Lữ đoàn 45, Binh chủng Pháo binh hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phiên quân hàm Thượng uý QNCN.

Trao Quyết định tuyển dụng cho thân nhân liệt sĩ

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước những mất mát to lớn của thân nhân liệt sĩ; đồng thời mong muốn quân nhân được tuyển dụng lần này vượt lên hoàn cảnh, trân trọng sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, Quân đội; tích cực nghiên cứu, học hỏi để sớm tiếp cận công việc và môi trường công tác mới.

Trao Quyết định tuyển dụng cho thân nhân liệt sĩ

Chị Thiều Thị Oanh xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng.

Được nhận quyết định tuyển dụng, chị Oanh xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 45, Binh chủng Pháo binh và Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá; đồng thời, hứa sẽ tích cực phấn đấu học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Việc tuyển dụng QNCN đối với thân nhân của liệt sĩ là chủ trương nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với các liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thu Phương (Bộ CHQS tỉnh)

Từ khóa:

#Tuyển dụng #Liệt sĩ #Thân #trao quyết định #Bộ chqs tỉnh #xây dựng và bảo vệ Tổ quốc #Bộ quốc phòng #bộ tư lệnh quân khu 4

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Không khí vui tươi, phấn khởi chờ đón sự kiện chính trị trọng đại của đất nước

Không khí vui tươi, phấn khởi chờ đón sự kiện chính trị trọng đại của đất nước

Tin tức Đại hội
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thành phố Hà Nội đang triển khai đồng bộ, quy mô lớn các hoạt động tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan và văn hóa-nghệ thuật trên toàn địa bàn, tạo không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi, lan tỏa sâu rộng...
Đại hội Đảng XIV: Nuôi dưỡng khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ

Đại hội Đảng XIV: Nuôi dưỡng khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ

Tin tức Đại hội
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV), đông đảo cán bộ, đảng viên và thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng của Đảng đối với chặng đường phát triển mới của đất nước.
Diễn tập phương án dẫn đoàn, xếp xe phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Diễn tập phương án dẫn đoàn, xếp xe phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Tin tức Đại hội
Sáng 14/1, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án dẫn đoàn, xếp xe phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là một trong nhiều hoạt động được Công an thành phố Hà Nội triển khai đồng loạt, nhằm đảm bảo an toàn, an ninh tuyệt đối, phục vụ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh