Trao Quyết định tuyển dụng cho thân nhân liệt sĩ

Chiều 14/1, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá đã trao Quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp là thân nhân liệt sĩ.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao quyết định tuyển dụng QNCN cho chị Thiều Thị Oanh.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá đã trao quyết định tuyển dụng Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) cho chị Thiều Thị Oanh là vợ liệt sĩ - Đại uý QNCN Lê Xuân Quân, Đại đội 817, Tiểu đoàn 5, Lữ đoàn 45, Binh chủng Pháo binh hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phiên quân hàm Thượng uý QNCN.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước những mất mát to lớn của thân nhân liệt sĩ; đồng thời mong muốn quân nhân được tuyển dụng lần này vượt lên hoàn cảnh, trân trọng sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước, Quân đội; tích cực nghiên cứu, học hỏi để sớm tiếp cận công việc và môi trường công tác mới.

Chị Thiều Thị Oanh xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng.

Được nhận quyết định tuyển dụng, chị Oanh xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 45, Binh chủng Pháo binh và Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá; đồng thời, hứa sẽ tích cực phấn đấu học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Việc tuyển dụng QNCN đối với thân nhân của liệt sĩ là chủ trương nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với các liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thu Phương (Bộ CHQS tỉnh)