Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Trao quà tri ân thân nhân liệt sĩ tại xã Triệu Lộc

Hồng Tư
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/10, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH Hoàng Tuấn tổ chức chương trình tặng quà tri ân thân nhân các gia đình liệt sĩ tại xã Triệu Lộc.

Trao quà tri ân thân nhân liệt sĩ tại xã Triệu Lộc

Sáng 22/10, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH Hoàng Tuấn tổ chức chương trình tặng quà tri ân thân nhân các gia đình liệt sĩ tại xã Triệu Lộc.

Trao quà tri ân thân nhân liệt sĩ tại xã Triệu Lộc

Toàn cảnh chương trình trao quà tri ân thân nhân liệt sĩ tại xã Triệu Lộc.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, tổng kinh phí 25 triệu đồng. Hoạt động được tổ chức nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc; đồng thời thể hiện sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp trong công tác chăm lo người có công với cách mạng. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tri ân, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Trao quà tri ân thân nhân liệt sĩ tại xã Triệu Lộc

Những phần quà nghĩa tình được trao tận tay thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Trao quà tri ân thân nhân liệt sĩ tại xã Triệu Lộc

Đại diện Ban Tổ chức trao quà tri ân thân nhân liệt sĩ tại xã Triệu Lộc.

Cùng với hoạt động thăm hỏi, tặng quà, thời gian qua Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều việc làm thiết thực nhằm hỗ trợ các gia đình chính sách. Từ năm 2024 đến tháng 9/2026, Hội đã hỗ trợ 59 gia đình di chuyển hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang phía Nam về an táng tại quê hương, giúp các gia đình thực hiện tâm nguyện đón người thân trở về với đất mẹ. Hội cũng trao tặng hàng trăm suất quà, hỗ trợ xây dựng 5 nhà và sửa chữa 2 nhà tình nghĩa cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hồng Tư

Từ khóa:

#Bà mẹ Việt Nam anh hùng #gia đình liệt sĩ #Tri ân #Người có công với cách mạng #Chương trình #thân nhân liệt sĩ #Thanh hóa #Phát huy truyền thống #các Anh hùng liệt sĩ #Gia đình chính sách

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Giúp nhau giảm nghèo bền vững

Giúp nhau giảm nghèo bền vững

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Ở xã Xuân Du, những cá nhân tiêu biểu trong phát triển kinh tế sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ người khó khăn đang góp phần khơi dậy ý chí vươn lên trong cộng đồng. Từ những mô hình sản xuất hiệu quả đến cách làm thiết thực giúp người dân...
Cảnh giác với... tủ lạnh!

Cảnh giác với... tủ lạnh!

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 500 siêu thị và cửa hàng ở Pháp vừa bị tin tặc tấn công hệ thống làm mát. Vụ việc tưởng như một trò phá hoại đơn thuần, nhưng sự thật phía sau là gì? Nguy cơ nào đang rình rập khiến ta phải hết sức cảnh giác?
Tri ân qua những việc làm cụ thể, thiết thực

Tri ân qua những việc làm cụ thể, thiết thực

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chăm lo đời sống người có công với cách mạng và thân nhân không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý được Thanh Hóa gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe đến giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách, những việc làm cụ thể...
Đổi mới giáo dục quốc phòng và an ninh trong kỷ nguyên số

Đổi mới giáo dục quốc phòng và an ninh trong kỷ nguyên số

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) đang góp phần đổi mới phương pháp dạy và học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nâng cao chất lượng tiếp thu kiến thức, rèn luyện ý thức tổ chức...
Những bí thư đoàn xung kích, tình nguyện vì môi trường

Những bí thư đoàn xung kích, tình nguyện vì môi trường

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên với công tác bảo vệ môi trường, với vai trò là người đứng đầu tổ chức đoàn, bí thư đoàn không chỉ là người định hướng, tổ chức các phong trào mà còn là tấm gương tiên phong trong hành động. Bằng tinh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh