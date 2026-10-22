Trao quà tri ân thân nhân liệt sĩ tại xã Triệu Lộc

Sáng 22/10, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH Hoàng Tuấn tổ chức chương trình tặng quà tri ân thân nhân các gia đình liệt sĩ tại xã Triệu Lộc.

Toàn cảnh chương trình trao quà tri ân thân nhân liệt sĩ tại xã Triệu Lộc.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, tổng kinh phí 25 triệu đồng. Hoạt động được tổ chức nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc; đồng thời thể hiện sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp trong công tác chăm lo người có công với cách mạng. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tri ân, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Những phần quà nghĩa tình được trao tận tay thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Đại diện Ban Tổ chức trao quà tri ân thân nhân liệt sĩ tại xã Triệu Lộc.

Cùng với hoạt động thăm hỏi, tặng quà, thời gian qua Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều việc làm thiết thực nhằm hỗ trợ các gia đình chính sách. Từ năm 2024 đến tháng 9/2026, Hội đã hỗ trợ 59 gia đình di chuyển hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang phía Nam về an táng tại quê hương, giúp các gia đình thực hiện tâm nguyện đón người thân trở về với đất mẹ. Hội cũng trao tặng hàng trăm suất quà, hỗ trợ xây dựng 5 nhà và sửa chữa 2 nhà tình nghĩa cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Hồng Tư