Trao quà Tết cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và người nghèo tại xã Xuân Du, Hợp Tiến

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 2/2, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và UBND các xã Xuân Du, Hợp Tiến tổ chức chương trình trao quà Tết cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và hộ nghèo trên địa bàn.

Quang cảnh buổi trao quà tại xã Xuân Du và Hợp Tiến.

Tại 2 xã Xuân Du và Hợp Tiến, các đơn vị đã trao 200 suất quà cho 200 người khuyết tật, trẻ mồ côi và người nghèo. Mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng, góp phần hỗ trợ các gia đình có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

Các đại biểu dự lễ trao quà.

Tại chương trình, đại diện các Hội Bảo trợ và lãnh đạo địa phương đã thăm hỏi, động viên các đối tượng được nhận quà, mong muốn mọi người tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, ổn định sinh kế, hòa nhập cộng đồng.

Đại diện Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi Việt Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh và Quỹ Thiện Tâm trao quà cho các đối tượng tại xã Xuân Du.

Lãnh đạo xã Xuân Du và xã Hợp Tiến trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Hội và các nhà tài trợ; đồng thời khẳng định địa phương sẽ tiếp tục rà soát, kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn, bảo đảm công tác an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

.... trao quà cho các đối tượng tại xã Hợp Tiến.

Được biết, đây là hoạt động thường niên do Quỹ Thiện Tâm duy trì nhiều năm vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Riêng trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, Quỹ Thiện Tâm đã trao tặng 200.000 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Người khuyết tật, trẻ mồ côi và người nghèo trên địa bàn xã Hợp Tiến được nhận quà.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và động lực để các đối tượng yếu thế đón Tết vui tươi, ấm áp.

Trần Hằng