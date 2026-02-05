Trao quà Tết cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 5/2, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình gặp mặt, trao quà Tết cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các đơn vị trường học, bệnh viện trực thuộc Đoàn UBND tỉnh.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh trao quà cho đoàn viên thanh niên mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn hiện đang công tác tại Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Đây là hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên UBND tỉnh với mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ, động viên tinh thần đoàn viên, học sinh, sinh viên vươn lên trong cuộc sống, vững bước tới trường và được đón Tết Nguyên đán vui tươi, ấm áp.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh trao quà cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tập tại các đơn vị trường học trực thuộc Đoàn UBND tỉnh.

Tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đã trao 16 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cùng các nhu yếu phẩm cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tập tại các đơn vị trường học trực thuộc Đoàn UBND tỉnh.

Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa trao 12 suất quà Tết cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường.

Tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, đoàn đã trao 12 suất quà cho đoàn viên thanh niên mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn hiện đang công tác tại Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Qua đó, kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn đối với đoàn viên, thanh niên trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng có ý nghĩa về tinh thần, kịp thời động viên các em học sinh và đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Thông qua chương trình, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh mong muốn lan tỏa thông điệp yêu thương, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong đoàn viên, thanh niên.

Khánh Phương