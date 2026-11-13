Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Bình

Sáng 13/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Quảng Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép, Binh đoàn 20 tổ chức lễ trao tặng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Lê Đình Hai, ở thôn Mậu Xương.

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Lê Đình Hai, thôn Mậu Xương, xã Quảng Bình.

Ngôi nhà có diện tích hơn 100 m2, được xây dựng kiên cố với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép hỗ trợ 80 triệu đồng, số kinh phí còn lại do gia đình và các nguồn lực khác đóng góp.

Sau thời gian thi công, ngôi nhà hoàn thành, đưa vào sử dụng, giúp gia đình ông Lê Đình Hai có nơi ở khang trang, ổn định, an toàn hơn.

Tại buổi lễ, đại diện chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ đã trao tặng nhà Đại đoàn kết, động viên gia đình tiếp tục nỗ lực lao động, sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Nguyễn Linh