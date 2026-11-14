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Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Ninh

Trung Hiếu
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Quảng Ninh phối hợp với Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép (đơn vị thành viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Binh đoàn 20) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Tràng An, Công ty TNHH xây dựng Trường Xuân tổ chức khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Vũ Thị Hồng, thôn Ninh Dụ và ông Đoàn Công Miên, thôn Yên Nam.

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Ninh

Sáng 14/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Quảng Ninh phối hợp với Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép (đơn vị thành viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Binh đoàn 20) và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Tràng An, Công ty TNHH xây dựng Trường Xuân tổ chức khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Vũ Thị Hồng, thôn Ninh Dụ và ông Đoàn Công Miên, thôn Yên Nam.

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Ninh

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép cùng chính quyền xã Quảng Ninh trao hỗ trợ cho gia đình bà Vũ Thị Hồng, thôn Ninh Dụ.

Gia đình bà Vũ Thị Hồng và gia đình ông Đoàn Công Miên đều thuộc diện cận nghèo.

Bà Hồng sống đơn thân, một mình nuôi con, sức khỏe yếu, thu nhập không ổn định, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Còn vợ chồng ông Miên tuổi đã cao, sức khỏe yếu, ngôi nhà gia đình ở nhiều năm qua đã xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo an toàn.

Mỗi hộ được hỗ trợ 80 triệu đồng từ Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Tràng An và Công ty TNHH Xây dựng Trường Xuân. Cùng với sự hỗ trợ về kinh phí, sự đồng hành của chính quyền địa phương, bà con Nhân dân và nỗ lực của các gia đình, sau một thời gian thi công, hai ngôi nhà mới đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, mang đến nơi ở khang trang, an toàn hơn cho các hộ.

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Ninh

Đại diện nhà tài trợ trao quà và kinh phí hỗ trợ cho gia đình ông Đoàn Công Miên, thôn Yên Nam, xã Quảng Ninh.

Tại lễ bàn giao, lãnh đạo xã Quảng Ninh và đơn vị tài trợ đã trao tặng gia đình bà Vũ Thị Hồng và ông Đoàn Công Miên nhiều phần quà ý nghĩa, đồng thời động viên các gia đình luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Trung Hiếu

Từ khóa:

#Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn #xã Quảng Ninh #Gia đình #MTTQ #Đại đoàn kết #Hoàn cảnh khó khăn #xây dựng #Xuống cấp nghiêm trọng #Chính quyền địa phương #thương mại dịch vụ

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