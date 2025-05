Trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 - năm 2025

Sáng 24/5, tại Trường THCS Trần Mai Ninh (TP Thanh Hóa), Ban Tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế UPU tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 - năm 2025.

Ban Tổ chức khen thưởng học sinh đoạt giải Cây bút triển vọng cấp Quốc gia.

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 54 được Liên minh Bưu chính Thế giới phát động với chủ đề “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”. Tiếng Anh là: “Imagine you are the ocean. Write a letter to someone explaining why and how they should take good care of you”.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 126.087 bài tham dự (qua đường bưu điện đúng theo quy định) gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi Quốc gia, bằng 100% so với năm 2024 và 390 bài gửi dự thi cấp tỉnh.

Kết quả, tỉnh Thanh Hoá có 2 học sinh đoạt giải cấp Quốc gia. Đó là các em Trần Thị Ngọc Minh, lớp 9B Trường THCS Xi Măng (thị xã Bỉm Sơn) và em Tào Hoàng Anh, lớp 8B Trường THCS Điền Trung (Bá Thước) đều đoạt giải Cây bút triển vọng.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cấp tỉnh cho em Lý Tường Vy, lớp 9A, Trường THCS Lê Quý Đôn (thị xã Bỉm Sơn).

Về giải cấp tỉnh, Ban Tổ chức trao 47 giải cá nhân, trong đó có 2 giải nhất thuộc về các em: Lý Tường Vy, lớp 9A, Trường THCS Lê Quý Đôn (thị xã Bỉm Sơn) và Nguyễn Ngọc Bảo Anh, lớp 5A, Trường Tiểu học Thị trấn Lam Sơn (Thọ Xuân); 6 giải nhì, 9 giải ba và 30 giải khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cấp tỉnh cho em Nguyễn Ngọc Bảo Anh, lớp 5A, Trường Tiểu học Thị trấn Lam Sơn (Thọ Xuân).

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã lựa chọn khen thưởng 10 đơn vị có phong trào, thành tích tốt nhất trong công tác tổ chức, triển khai, thực hiện.

Ban Tổ chức khen thưởng các đơn vị có phong trào, thành tích tốt nhất trong công tác tổ chức, triển khai cuộc thi.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đỗ Hữu Quyết, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: “Cuộc thi đã chạm đến những giá trị nhân văn sâu sắc, khơi dậy trong mỗi em học sinh tinh thần lạc quan, tình yêu thương và khát vọng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Chủ đề năm nay không chỉ khơi dậy trí tưởng tượng, khả năng viết văn của học sinh mà còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm đối với môi trường - một trong những vấn đề toàn cầu cấp thiết hiện nay”.

Linh Hương