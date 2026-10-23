Trang bị phương tiện cho ban chỉ huy quân sự cấp xã

Chiều 23/10, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa do Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Chủ tịch Hội đồng mua sắm tổ chức nghiệm thu đợt 1 gồm 80 xe ô tô bán tải Toyota Hilux. Đây là số xe nằm trong kế hoạch trang bị phương tiện phục vụ công tác chuyên môn, nâng cao năng lực cơ động cho Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng mua sắm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành các bước nghiệm thu xe.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng mua sắm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng các tiêu chuẩn kỹ thuật, tình trạng ngoại thất, nội thất, động cơ, hệ thống trang thiết bị đi kèm và hồ sơ pháp lý của từng phương tiện theo đúng hợp đồng và quy chuẩn hiện hành.

Qua kiểm tra, toàn bộ 80 xe ô tô đợt này đều bảo đảm chất lượng, chủng loại và đủ điều kiện đưa vào quản lý, sử dụng.

Việc trang bị xe ô tô bán tải Toyota Hilux cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã nhằm từng bước hiện đại hóa, nâng cao tính cơ động, sẵn sàng chiến đấu, giúp lực lượng quân sự cơ sở chủ động hơn trong thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Sau đợt nghiệm thu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền đưa vào đăng ký, trang bị và bàn giao phương tiện về cho các đơn vị sử dụng.

Thu Phương (CTV)