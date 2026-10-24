Tổng thống Iran và Nga sẽ hội đàm tại Moscow

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa cho biết Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến gặp nhau tại Moscow vào tuần tới, trong khuôn khổ các cuộc tham vấn song phương nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Trong bài đăng trên Instagram ngày 23/10, ông Araghchi cho biết cuộc hội đàm sẽ tiếp nối các cuộc thảo luận diễn ra trong chuyến thăm Tehran của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi đầu tuần. Theo ông, hai bên đã trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương cũng như những diễn biến quan trọng ở khu vực và trên thế giới.

Được biết, các cuộc thảo luận tập trung vào việc mở rộng hợp tác chính trị và kinh tế, triển khai những thỏa thuận đã đạt được, đồng thời củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Iran và Nga. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tham vấn thường xuyên nhằm bảo vệ lợi ích chung và góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực.

Iran và Nga ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1/2025, nhân chuyến thăm Moscow của Tổng thống Pezeshkian. Văn kiện tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, gồm chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, năng lượng và giao thông vận tải. Kể từ đó, hai nước duy trì các cuộc tiếp xúc ngoại giao về những vấn đề cùng quan tâm, trong đó có tình hình Trung Đông và chương trình hạt nhân của Iran.

Cuộc gặp dự kiến diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Xung đột giữa Iran với Israel và Mỹ bùng phát từ cuối tháng 2 vẫn chưa được giải quyết triệt để, bất chấp các nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn và tiến tới một thỏa thuận hòa bình.

Một trong những vấn đề đáng chú ý là tình hình tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, cuộc hội đàm dự kiến giữa Tổng thống Pezeshkian và Tổng thống Putin sẽ là dịp để hai bên trao đổi về quan hệ song phương, tình hình Trung Đông và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Minh Phương