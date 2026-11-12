Tổng thống Hàn Quốc công du Philippines và Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác khu vực

Ngày 12/11, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac thông báo Tổng thống Lee Jae Myung sẽ thăm Philippines và Trung Quốc từ ngày 16-19/11, tham dự các hội nghị cấp cao ASEAN và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Chuyến công du nhằm tăng cường quan hệ với các nước ASEAN, thúc đẩy hợp tác khu vực và vận động sự ủng hộ đối với nỗ lực nối lại đối thoại với Triều Tiên.

Theo kế hoạch, tại thủ đô Manila của Philippines, ngày 16/11, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Hàn Quốc - ASEAN và Hội nghị Cấp cao Mekong - Hàn Quốc, với sự tham gia của 5 quốc gia thuộc tiểu vùng sông Mekong, trong đó có Việt Nam và Myanmar. Ngày 17/11, nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ tiếp tục tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3, gồm các nước ASEAN cùng Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.

Thông qua các cuộc gặp song phương và đa phương, Tổng thống Lee dự kiến thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước ASEAN, hướng tới triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Hàn Quốc và khối. Các lĩnh vực được Seoul quan tâm gồm bảo đảm chuỗi cung ứng năng lượng, ứng phó với tội phạm xuyên quốc gia và bảo đảm an ninh lương thực. Đây cũng là những vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với ổn định và phát triển bền vững của khu vực.

Sau chương trình tại Philippines, ngày 18/11, Tổng thống Lee sẽ tới thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33.

Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac, tại hội nghị APEC, Tổng thống Lee sẽ truyền tải thông điệp về hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi các quốc gia trong khu vực ủng hộ nỗ lực của Seoul nhằm nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.

Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang thúc đẩy mở rộng quan hệ với các đối tác khu vực, đồng thời tìm kiếm sự phối hợp quốc tế nhằm giải quyết những thách thức chung về an ninh và kinh tế. Việc tham dự liên tiếp các hội nghị ASEAN và APEC cũng tạo cơ hội để Seoul tăng cường trao đổi với các nước trong khu vực, thúc đẩy hợp tác đa phương và đóng góp vào các nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định tại châu Á - Thái Bình Dương.

Vân Bình