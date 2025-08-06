Tổng Bí thư Tô Lâm: Những điểm nghẽn đã phát hiện phải được xử lý triệt để

Tại phiên họp thứ I Ban Chỉ đạo TW về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Tổng Bí thư nêu rõ những điểm nghẽn đã được phát hiện phải được xử lý ngay, triệt để, không để tiếp tục cản trở phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp chuyên đề.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật chủ trì Phiên họp.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện Lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại Phiên họp, các đại biểu cho ý kiến về các Báo cáo rà soát, đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật (Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát và đề xuất giải pháp; Báo cáo chuyên đề trong lĩnh vực tài chính, đầu tư; Báo cáo chuyên đề trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số); Báo cáo về “Định hướng khung pháp lý huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế”; Báo cáo về “Một số định hướng lớn về sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai”; Báo cáo “Một số định hướng về phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế”; Đề cương Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.”

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cũng đã báo cáo đánh giá sơ bộ về khả năng thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương và kết quả 3 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Tư pháp, Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ và Đảng ủy các bộ, ngành trong thời gian ngắn đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, tính chất khá phức tạp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật. Những điểm nghẽn đã được phát hiện phải được xử lý ngay, triệt để, không để tiếp tục cản trở phát triển và khơi thông nguồn lực.

Tổng Bí thư nêu rõ Ban Chỉ đạo đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo bổ sung 25/47 luật vào Chương trình lập pháp năm 2025 của Quốc hội, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV để giải quyết ngay những vấn đề vướng mắc liên quan đến luật; đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện kết quả rà soát, bảo đảm xác định chính xác phương án xử lý 834 khó khăn, vướng mắc trên tổng số 2.092 kiến nghị, phản ánh đã thu nhận được; đề nghị Đảng ủy Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Bộ Tư pháp xây dựng, hoàn thiện báo cáo chuyên đề về rà soát, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật trong lĩnh vực phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong bộ máy hành chính, nhất là chính quyền địa phương hai cấp.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các bộ, ngành tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác rà soát văn bản, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra thông qua dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; cần quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị đã nêu trong Nghị quyết số 66, xác định xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên của các bộ, ngành Trung ương.

Người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, chịu trách nhiệm chính về chất lượng chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình.

Gắn công tác đánh giá, khen thưởng, sử dụng cán bộ; có chế tài, biện pháp xử lý đối với những người không thực hiện đầy đủ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật.

Ban Chỉ đạo cơ bản đồng tình với việc xác định các mục tiêu, quan điểm, định hướng xây dựng khung chính sách, pháp luật về huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế theo báo cáo của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể, nhất là việc khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, khả thi, sát thực tế, phù hợp với quy luật thị trường, đồng thời bảo đảm vai trò dẫn dắt, định hướng, giám sát, kiến tạo của Nhà nước trong huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực đột phá, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Tổng Bí thư cho biết, Ban Chỉ đạo ghi nhận kết quả bước đầu về một số định hướng lớn về sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai theo báo cáo của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, đánh giá toàn diện những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai hiện nay để xác định các phương án xử lý tổng thể, căn cơ và đồng bộ; trong đó, các quan điểm, định hướng lớn về các chính sách quan trọng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các luật có liên quan.

Cơ bản đồng tình với Báo cáo của Đảng ủy Bộ Tư pháp về một số định hướng về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế nhất là những nhận định, đánh giá về công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp, Ban Chỉ đạo đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan; xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp; quan tâm đầu tư về nguồn lực và có cơ chế, chính sách đặc thù đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất với dự thảo Đề cương Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” do Đảng ủy Bộ Tư pháp chuẩn bị, nhất trí bổ sung nhiệm vụ này vào Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự tại Phiên họp, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện Đề cương Đề án và tổ chức nghiên cứu, triển khai nhiệm vụ.

Đây là Đề án lớn, khó, thời gian gấp, Đảng ủy Bộ Tư pháp cần tập trung nguồn lực, có cách làm phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ, ngành Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội, huy động sự tham gia rộng rãi, thực chất của các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành, các luật gia, luật sư giỏi, tâm huyết để hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả nghiên cứu của Đề án phải hướng tới việc đề xuất cấu trúc tổng thể, hiện đại, hợp lý nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam, bao phủ được những ngành, những lĩnh vực mới nảy sinh trước tác động của cuộc cách mạng công nghệ và các xu hướng phát triển mới hiện nay để góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi, kiến tạo, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới./.

TTXVN