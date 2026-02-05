Tổng Bí thư Tô Lâm đến thủ đô Vientiane, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Lào

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm là dịp để hai Đảng, hai nước tiếp tục khẳng định mạnh mẽ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, trước sau như một.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 5/2, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Wattay, phía Lào có các đồng chí: Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phet Phomphiphak, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thongsalith Mangnomek, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao; Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Khemmani Pholsena, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Bounleua Phandanouvong, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Bouakhong Nammavong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng; Adsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Vientiane; Sanya Praseuth, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Lào tại Việt Nam.

Phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Phu nhân, cùng đại diện các cơ quan, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện cộng đồng người Việt Nam sinh sống và học tập tại Lào cũng có mặt tại sân bay đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, thiếu nữ Lào và các em thiếu nhi tặng hoa Tổng Bí thư, đại diện kiều bào và lưu học sinh Việt Nam tại Lào, cũng như đông đảo các học sinh và người dân Lào vẫy cờ hai nước tại sân bay và dọc đường đi chào mừng Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Chuyến thăm là dịp để hai Đảng, hai nước tiếp tục khẳng định mạnh mẽ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung, trước sau như một giữa Việt Nam và Lào - một mối quan hệ gắn bó keo sơn đã được thử thách, tôi luyện và không ngừng bồi đắp qua các giai đoạn lịch sử; đồng thời, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong việc đưa quan hệ phát triển theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả./.

Nguyễn Hồng Điệp/TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-to-lam-den-thu-do-vientiane-bat-dau-tham-cap-nha-nuoc-toi-lao-post1092481.vnp