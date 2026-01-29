Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Ngày 29/1, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các nhà lãnh đạo tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đoàn Minh Huấn, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

*Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh ), trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác bày tỏ niềm thành kính, lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú - học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên trung, đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Từ một thanh niên trí thức yêu nước nhiệt thành, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, đồng chí Trần Phú đã trở thành người cộng sản ưu tú, người lãnh đạo xuất sắc và là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta. Tấm gương đạo đức cách mạng, khí phách người chiến sĩ cộng sản cao đẹp, kiên trung, bất khuất của đồng chí mãi tỏa sáng, để lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ta học tập, noi theo.

*Thăm Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng sâu sắc đối với công lao to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Với 40 năm tuổi đời, 20 năm hoạt động cách mạng liên tục, sôi nổi, đồng chí Lê Hồng Phong là tấm gương sáng ngời của người cộng sản kiên trung, bất khuất, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc và tính mệnh của mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; tấm gương tiêu biểu của một nhà hoạt động cách mạng quốc tế nhiệt thành; say mê học tập và rèn luyện không ngừng nghỉ.

*Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh), Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thành kính tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những công lao to lớn mà đồng chí Hà Huy Tập đã dành trọn cuộc đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Trong những năm cách mạng gặp muôn vàn khó khăn, đồng chí Hà Huy Tập đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua phong ba, bão táp, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng tiến lên. Đồng chí cũng là một trong những nhà lý luận chính trị xuất sắc của Đảng ta, đã soạn thảo nhiều văn kiện Đảng, viết sách, báo, tuyên truyền, giáo dục giác ngộ cách mạng cho các tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các Liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

* Tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc, nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong anh dũng hy sinh tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc. Địa danh này đã trở thành “địa chỉ đỏ”, biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mãi mãi là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư và các đại biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn, sự cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Đoàn đại biểu nguyện luôn đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, biến khát vọng thành hiện thực, đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

*Đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh (xã Hưng Nguyên, Nghệ An), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các bậc tiền bối cách mạng, các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

