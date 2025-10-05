Tối nay, bão số 11 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ, giật cấp 15

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, tối nay (5/10), bão số 11 (bão Matmo) đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của Bắc vịnh Bắc Bộ.

Đường đi của cơn bão số 11 ghi nhận vào hồi 22 giờ 30 phút tối 5/10. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Hồi 22 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 109 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 110km về phía Đông Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 7 giờ ngày 6/10, bão đã di chuyển vào khu vực trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Đến 19 giờ ngày 6/10, bão đã di chuyển vào khu vực vùng núi phía Bắc và suy yếu thành vùng áp thấp với sức gió giảm xuống dưới cấp 6. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn vào đêm 5/10 và sáng sớm ngày 6/10.

Cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển.

Trên đất liền, từ đêm 5/10 đến trưa ngày 6/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8- 9, giật cấp 11-12 (gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa, không thể đi ngược gió). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Bên cạnh đó, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

LP