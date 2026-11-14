Tổ quốc trong tim thế hệ trẻ

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ xứ Thanh đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ đó, không chỉ khẳng định trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên trong thời đại mới.

Lễ chào cờ của đoàn viên thanh niên xã Lam Sơn tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Sáng sớm tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Lam Sơn đã tổ chức hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, như: thực hiện nghi thức chào cờ; dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của vua Lê Thái Tổ, các vị vua triều Hậu Lê cùng các anh hùng, nghĩa sĩ Lam Sơn; tham quan và tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa của Lam Kinh.

Chị Lê Thị Thảo, Bí thư Chi đoàn thôn Mục Sơn 3, cho biết: “Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử, mà còn khơi dậy trong ĐVTN khát vọng cống hiến, tích cực tham gia vào các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".

Chị Lê Thị Thanh Tuyền, Bí thư Đoàn xã Lam Sơn, cho biết: Trong thời gian qua, tuổi trẻ xã Lam Sơn đã thể hiện tình yêu quê hương, đất nước qua nhiều việc làm cụ thể, như: vận động ĐVTN viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, tổ chức cho đoàn viên và học sinh tham quan, tìm hiểu truyền thống tại các khu di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thăm hỏi, tặng quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí thực hiện trong 9 tháng năm 2026 là hơn 200 triệu đồng. Qua các phong trào, không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Với tinh thần tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, Đoàn xã Hà Long đã ra mắt công trình thanh niên “Chuyển đổi số trong quảng bá các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn”. Công trình được triển khai thông qua việc gắn mã QR tại 3 di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu: đình Gia Miêu, đền thờ Tô Hiến Thành, đình Quan Chiêm. Với cách làm này, khi người dân, du khách đến các di tích tham quan chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã QR là có thể truy cập thông tin về lịch sử hình thành, giá trị văn hóa và ý nghĩa của các di tích một cách nhanh chóng, sinh động, hiệu quả. Qua đó, không chỉ phát huy tinh thần xung kích, sức sáng tạo của tuổi trẻ trong tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống lịch sử của quê hương mà còn thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.

Từ đô thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, lực lượng ĐVTN đã và đang lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước thông qua nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Trong đó, nổi bật là việc tổ chức đa dạng hoạt động “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, như: Tổ chức lễ chào cờ, dâng hương tại các di tích lịch sử - văn hóa; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh; tổ chức hành trình về nguồn, giao lưu với nhân chứng lịch sử, các hoạt động giáo dục truyền thống cho thanh niên...

Cùng với đó, ĐVTN cũng tổ chức đa dạng các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; chủ động đảm nhận những nhiệm vụ khó, việc mới, việc cấp thiết gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Trong 9 tháng năm 2026, ĐVTN trong tỉnh đã triển khai trên 5.250 công trình, phần việc, với tổng nguồn lực hơn 7,5 tỷ đồng, thu hút trên 150 nghìn lượt ĐVTN tham gia. Lực lượng ĐVTN cũng đã thành lập và duy trì có hiệu quả 2.638 tổ công nghệ số cộng đồng, triển khai 664 hoạt động hỗ trợ thanh toán điện tử, 650 hoạt động hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và số hóa 85 di tích lịch sử - văn hóa, địa chỉ đỏ. Từ đó, không chỉ giúp người dân và du khách dễ dàng tra cứu thông tin, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của địa phương.

Mỗi một công trình, phần việc mà ĐVTN trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện, không chỉ khẳng định Tổ quốc luôn trong tim thế hệ trẻ mà còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong thời kỳ mới.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt