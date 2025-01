Tổ quốc nhìn từ biển: Lấp lánh “sao xanh”

Đời ngư dân lấy tàu là nhà, biển là quê hương, sóng gió trăng sao làm bầu bạn. Những người lính biên phòng như những “ngôi sao xanh”, cùng ngư dân đi đến nơi về đến chốn.

Công tác tuần tra, kiểm soát được Đồn Biên phòng Sầm Sơn thực hiện thường xuyên.

Đến cửa biển Lạch Hới một sáng cuối năm, cửa biển đón chào tôi bằng những đợt gió phóng túng, ngang tàng. Âm thanh cuộc sống từ âu cảng, từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, từ các cơ quan, đơn vị đứng chân nơi đây... mỗi lúc một rộn ràng. Tôi thấy nụ cười của chiến sĩ bộ đội biên phòng, nghe tiếng trẻ ê a học bài trong lớp, tiếng máy nổ vui tai của tàu thuyền vào ra...

Lẫn trong niềm vui của đất trời đón xuân là hạnh phúc được an toàn trở về của 9 ngư dân trên tàu cá TH 93411TS của anh Cao Sỹ Phái, trú tại khu phố Khang Phú, phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn. Năm nay không còn tất bật với những chuyến biển cuối năm, anh Phái chủ động sửa soạn nhà cửa từ sớm. Anh dự tính vài hôm nữa sẽ cùng các con gói bánh chưng, đi mua đào, mua quất cùng vợ.

“Hơn 10 năm qua tôi cứ mải mê với những chuyến biển. Tết nhất, nhà cửa, con cái đều phó mặc cho vợ lo toan. Sau biến cố lớn vừa qua, tôi nghiệm ra rất nhiều điều. Đời người nói dài nhưng lại rất ngắn, tôi sẽ trân trọng những ngày của hiện tại. Dù tàu mất và có lẽ phải rất lâu nữa mới có thể vực lại, nhưng còn người là còn của, chúng tôi được sống sót trở về với gia đình đã là một đặc ân. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người lính biên phòng, những người đã không quản ngại đạp gió, cưỡi sóng trong đêm đến với chúng tôi”. Trong mỗi câu nói của anh Phái đều hàm chứa lòng biết ơn đối với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn.

Ngày 7/11/2024 khi đang đánh bắt hải sản trên biển thì thời tiết diễn biến xấu, mọi người động viên nhau cố gắng để không lỗ tiền dầu. Chiều cùng ngày, gió to hơn nên anh Phái cho thu lưới và điều khiển tàu chạy về bờ tránh trú. Khi tàu còn cách bờ khoảng 3 hải lý thì bị hỏng máy bơm, không khắc phục được. Sóng to, gió lớn, nước tràn vào khoang tàu làm hỏng máy chính và chìm dần. Anh Phái vừa trấn an mọi người tập trung tát nước vừa cho người gọi về Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Hới.

“Trời tối dần, tàu mỗi lúc một chìm sâu, 9 anh em đu bám trên nóc cabin. Vừa đói vừa sợ hãi, tôi xác định lần này sẽ khó qua khỏi. Chỉ buồn, trên tàu đều là anh em, bạn bè người thân trong nhà, có chuyện gì xảy ra mình mang tội rất lớn. Thế rồi, chúng tôi nhìn thấy những người lính biên phòng xa xa. Chúng tôi biết mình sẽ sống”, anh Phái nói.

Trước đó, ngay khi nhận được tin báo, Trung tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sầm Sơn nhanh chóng điều động tàu đi cứu hộ, cứu nạn. Do thủy triều xuống, thuyền cứu hộ lớn không ra khơi được. Thiếu tá Trịnh Tứ Vượng mượn bè mảng của ngư dân phường Quảng Cư cùng 4 cán bộ khác nhanh chóng rời bến. Lúc này trời đã tối, gió mỗi lúc một to và càng ra xa những con sóng cao cứ như muốn nhấn chìm chiếc bè nhỏ. Thế nhưng, với bản lĩnh của lính biên phòng, chiếc bè cứ thế hướng về tọa độ tàu cá đang bị nạn. Thiếu tá Vượng ném dây cho anh Phái và các thành viên trên thuyền, lần lượt từng người một được đưa đến nơi an toàn. Trong bờ, cán bộ Đồn Biên phòng Sầm Sơn túc trực tại cảng Lạch Hới để làm thủ tục bàn giao. Quân y của đơn vị cũng có mặt chờ khám sức khỏe và sơ cứu cho các thuyền viên bị thương. Đến 21h, Thiếu tá Vượng và đồng đội trở về đồn, kết thúc một hành trình đầy sóng gió.

Đồn Biên phòng Sầm Sơn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh 29,5km bờ biển trên địa bàn 14 xã, phường của TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương, cùng 2 cửa lạch và 2.700 tàu, thuyền. Những năm gần đây, điều kiện thời tiết trên biển rất phức tạp, khó lường, nhất là mùa mưa bão cuối năm luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu thuyền và ngư dân khi hành nghề trên biển. Vì thế, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn luôn trong tâm thế sẵn sàng ra khơi cứu hộ, cứu nạn bất cứ lúc nào khi nhận được thông tin ngư dân gặp sự cố. Chỉ tính riêng năm 2024 đơn vị đã điều động 75 đợt với nhiều lượt tàu, xuồng cùng 341 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn, cứu được 7 phương tiện, 28 ngư dân bị nạn trên biển.

Chiều buông rèm, những chiếc tàu “no” cá nối nhau vào bờ, nét mặt ngư dân ánh lên niềm tin. Ngoài kia, những người lính biên phòng vẫn đứng đó, giữ sự bình yên cho những chuyến tàu ra khơi, vào lộng.

Bài và ảnh: Tăng Thúy