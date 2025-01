Tổ chức TCVM Thanh Hóa và hành trình truyền cảm hứng thoát nghèo

Trong gần 30 năm đồng hành cùng cộng đồng, thông qua các hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính và phi tài chính “thân thiện, hiệu quả”, Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) Thanh Hóa đã viết nên những câu chuyện đầy cảm hứng, tự hào góp phần mang đến sự thay đổi tích cực, tiếp thêm động lực, niềm tin, cổ vũ ý chí cho hàng chục ngàn khách hàng vươn lên thoát nghèo, khẳng định giá trị bản thân và đóng góp cho xã hội.

TCVM Thanh Hóa thực sự đã trở thành điểm tựa, động lực giúp những người phụ nữ nghèo, thu nhập thấp mạnh dạn vươn lên thoát nghèo, khẳng định giá trị bản thân.

Tín dụng, tiết kiệm vi mô – khơi dậy nghị lực, mở cánh cửa tương lai

Xuyên suốt hành trình xây dựng và phát triển, từ khi là chương trình tín dụng nhỏ, ít người biết, TCVM Thanh Hóa hiện là 1 trong 4 tổ chức TCVM được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động. Nhìn lại hành trình đã đi qua, điều quan trọng nhất và cũng là niềm tự hào lớn nhất của TCVM Thanh Hóa đó là luôn kiên định mục tiêu vì cộng đồng, vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Nỗ lực mở rộng thị trường, quyết tâm mang nguồn vốn phủ thêm các huyện miền núi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TCVM Thanh Hóa trong năm 2024. Để đạt được mục tiêu ấy, những bước chân không mỏi của cán bộ TCVM Thanh Hóa đã in dấu trên khắp các nẻo đường, từ phố thị sôi động đến những bản làng xa xôi hẻo lánh, vượt qua nắng mưa, lội suối băng rừng, mang theo nguồn vốn vay như một ngọn lửa hy vọng, tiếp sức cho bà con phát triển kinh tế, vươn lên từ khó khăn.

Hiện nay, tổng số khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ của Tổ chức TCVM Thanh Hóa là 56.964 người, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 20.845 người tham gia vay vốn (85% người vay là phụ nữ, 14,3% là người dân tộc thiểu số). Dư nợ vốn vay tăng trưởng liên tiếp qua các năm, đạt 563,4 tỷ đồng vào năm 2024, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ nợ quá hạn giảm 0,3% so với cùng kỳ... Năm 2024, TCVM Thanh Hóa đã mở rộng địa bàn hoạt động thêm 2 huyện, thị xã, với 20 xã, phường, 66 điểm giao dịch; 17.483 khoản vay được giải ngân. Với những chương trình tiết kiệm hấp dẫn, uy tín, mức độ an toàn, bảo mật cao, TCVM Thanh Hóa đã thu hút được 36.871 khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tự nguyện với số dư lên đến 405 tỷ đồng. Năm 2024, số dư tiết kiệm tăng trưởng ấn tượng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Những con số ấn tượng đã thể hiện rõ những nỗ lực của ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, nhân viên TCVM Thanh Hóa. Mỗi khoản vốn giải ngân, mỗi khoản tiền gửi tiết kiệm là minh chứng cho sự tận tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, là lời cam kết gắn bó và đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Tiếp đà tăng trưởng, vững bước vào kỷ nguyên mới của đất nước

Trong dòng chảy mạnh mẽ của kỷ nguyên mới, khi TCVM được xác định là một trụ cột để thúc đẩy tài chính toàn diện, TCVM Thanh Hóa nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của sự đổi mới cả trong tư duy và hành động. Ông Nguyễn Hải Đường, Tổng Giám đốc Tổ chức TCVM Thanh Hóa chia sẻ: “Không chỉ mang đến các giải pháp tài chính toàn diện cho cộng đồng mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, ven biển – nơi mà điều kiện kinh tế - xã hội, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, vất vả”. Với tinh thần sáng tạo, sự linh hoạt trong chuyển đổi số và cam kết “vì sự phát triển của cộng đồng”, TCVM Thanh Hóa đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng chục nghìn hộ gia đình, tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ vươn lên, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh”.

Năm 2025, mở rộng địa bàn, quy mô hoạt động vẫn là một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của TCVM Thanh Hóa nhằm mang đến sự thuận tiện và trải nghiệm, cơ hội tiếp cận vốn vay tốt hơn cho khách hàng, đặc biệt tại các khu vực xa trung tâm phát triển. Theo đó, TCVM Thanh Hóa tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới hoạt động thêm 1 huyện và 10 xã, phường mới; khai trương thêm 2 phòng giao dịch mới; hướng tới phục vụ 60.000 khách hàng, trong đó 21.000 người tham gia vay vốn; dư nợ vốn vay đạt 600 tỷ đồng... Đây không chỉ là những số liệu tài chính đơn thuần mà còn là cam kết trong việc đồng hành cùng khách hàng phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống. Mỗi khách hàng là một câu chuyện thành công, một sự thay đổi tích cực, và là động lực để chúng tôi tiếp tục hành trình của mình. Cùng với đó, việc xanh hóa tín dụng cũng là một trong những mục tiêu được ưu tiên hàng đầu tại TCVM Thanh Hóa trong năm 2025 và các năm tiếp theo, giữa bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra trên toàn cầu...

Hành trình năm 2025 đang rộng mở với nhiều cơ hội và thách thức. TCVM Thanh Hóa nỗ lực, linh hoạt phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, từng bước vượt qua thử thách để cùng hòa mình vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước, tiếp tục mang lại giá trị thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển bền vững, và viết tiếp những câu chuyện thành công cùng cộng đồng.

Bài và ảnh: Hoàng Linh