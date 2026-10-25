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Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

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Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn 10851/VPCP-KGVX ngày 24/10/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn 10851/VPCP-KGVX ngày 24/10/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản số 418/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2026 trình Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 (Chương trình nghệ thuật đặc biệt). Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà có ý kiến như sau:

Cơ bản thống nhất với báo cáo và đề xuất, kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phương án và quy mô tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại văn bản nêu trên; bảo đảm tạo điều kiện để Nhân dân được tham gia và thụ hưởng đầy đủ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thiện và ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt; chủ trì, phối hợp với các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao và các cơ quan liên quan xây dựng kịch bản chi tiết, phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể để Chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức trang trọng, sáng tạo, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2026 và Thông báo số 524/TB-VPCP ngày 13 tháng 10 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ.

Đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt và phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội trong công tác bố trí lực lượng tham gia biểu diễn, địa điểm tổ chức, truyền hình trực tiếp, công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết khác theo quy định./.

Theo VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/to-chuc-chuong-trinh-nghe-thuat-dac-biet-chao-mung-ngay-van-hoa-viet-nam-nam-2026-10226102418491098.htm

Từ khóa:

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