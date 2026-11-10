Tổ cảnh sát bảo vệ ngân hàng kịp thời đưa người bị nạn đi cấp cứu

Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa vừa nhận được thư của chị Nguyễn Thị Lan Anh, sinh năm 2000, tạm trú tại phố Đông Lân, phường Hạc Thành cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Tổ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực (KV) 7 thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ gia đình trong tình huống khẩn cấp.

Thư cảm ơn của gia đình anh Trần Văn Đạt.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 28/10/2026, tại đường Phan Chu Trinh trước cổng Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh KV7 thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân là anh Trần Văn Đạt (chồng chị Lan Anh) đi xe máy say rượu tự ngã xuống đường.

Khi xảy ra tai nạn, Binh nhì Nguyễn Hùng Đức Duy đang trực gác chạy ra và hô hoán mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tổ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh KV7 đang trực gồm 3 đồng chí do Đại úy Nguyễn Văn Minh làm Tổ trưởng đã nhanh chóng kiểm tra tình trạng sức khỏe, vệ sinh và băng bó vết thương cho nạn nhân.

Đồng thời, tổ công tác phối hợp với Công an phường Hạc Thành và Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân Trần Văn Đạt đã qua cơn nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra tại đường Phan Chu Trinh trước cổng Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh KV7 thuộc phường Hạc Thành.

Cảm kích trước việc làm của các chiến sĩ Công an, gia đình nạn nhân Trần Văn Đạt đã đến Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh KV7 cảm ơn Tổ công tác và gửi thư cảm ơn đến lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thái Thanh (CTV)