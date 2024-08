Tín hiệu tích cực trong thu ngân sách từ nguồn sử dụng đất

Tuy mới qua hơn 7 tháng năm 2024, nhưng mức thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh đã đạt con số ấn tượng với 33.259 tỷ đồng, bằng 93,5% so với dự toán và tăng 40% so với cùng kỳ. Với những tín hiệu tích cực này, ngành thuế Thanh Hóa đang nỗ lực thực hiện các giải pháp, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm với kết quả cao nhất.

Cán bộ Chi cục Thuế Hoằng Hóa hướng dẫn người dân thủ tục nộp thuế.

Từ năm 2023 đến nay, nhiều doanh nghiệp bất động sản gặp nhiều khó khăn, việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiêp của các doanh nghiệp cũng có không ít vướng mắc, nhất là các giao dịch đất đai kéo dài từ năm 2023 sang những tháng đầu năm 2024. Nhưng những vướng mắc này đã được ngành thuế giải đáp kịp thời. Giám đốc Công ty Bất động sản Hoàng Kim (Hậu Lộc) Mai Văn Tuấn, cho biết: “Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc đã hỗ trợ kịp thời giúp chúng tôi hoàn thành các nghĩa vụ về thuế. Nội dung giải đáp của cơ quan thuế đều có viện dẫn các văn bản quy định, hướng dẫn áp dụng cho các trường hợp thực tế cụ thể”.

Theo báo cáo của Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc, đến ngày 15/8/2024 tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 428,464 tỷ đồng, đạt 107% dự toán giao, tăng 166% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tiền sử dụng đất thu được 104,687 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch pháp lệnh. Nguyên nhân tăng cao so với cùng kỳ là do Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Hậu Lộc đã quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban, chính quyền các cấp triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; tập trung rà soát, đánh giá kỹ nguồn thu. Chi cục đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các đội quản lý thuế về thu ngân sách, thu hồi nợ đọng, kiểm tra thuế, kê khai thuế; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người nộp thuế. Đổi mới hoạt động tuyên truyền, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Đồng thời, huyện Hậu Lộc đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng mặt bằng nhằm triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ngay từ đầu năm, tăng nguồn thu từ tiền đất, thúc đẩy các dự án đầu tư từ nguồn tiền đất; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong công tác thu chi ngân sách...

Cũng là điểm sáng của tỉnh trong thu ngân sách, tính đến 15/8 huyện Hoằng Hóa thu được 1.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, đạt 100% dự toán tỉnh giao. Có được kết quả này là do Chi cục Thuế Hoằng Hóa đã tham mưu cho huyện trong việc xác định giá khởi điểm; thường xuyên phối hợp với các phòng, ban của huyện tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Đối với nhà đầu tư đến kỳ nộp tiền sử dụng đất, chi cục đôn đốc hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách. Rà soát các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước; trực tiếp làm việc với các chủ đầu tư, dự án nợ tiền sử dụng đất để đôn đốc, thu hồi nợ đọng về đất nộp vào NSNN

Theo Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 được UBND tỉnh phê duyệt, toàn tỉnh có 892 dự án mặt bằng quy hoạch với tổng diện tích đất đấu giá 804,19ha; số tiền sử dụng đất dự kiến thu được 22.897 tỷ đồng. Đến hết tháng 7/2024 toàn tỉnh đã tổ chức đấu giá được 224/892 dự án. Tính đến ngày 15/8, thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh đạt 8.870 tỷ đồng, bằng 112% dự toán tỉnh giao.

Nhìn chung, đa số các dự án đấu giá quyền sử dụng đất mới chỉ tổ chức đấu giá một phần diện tích trong mặt bằng quy hoạch, hiện tại các địa phương đang tiếp tục triển khai tổ chức đấu giá để đảm bảo nguồn thu ngân sách Nhà nước. Có 7 địa phương có số dự án đã đấu giá, với số tiền thu trúng đấu giá quyền sử dụng đất đạt trên 50% kế hoạch, gồm các huyện: Đông Sơn, Hoằng Hóa, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Bá Thước và thị xã Nghi Sơn...

Để hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2024, ngành thuế sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý và khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách theo đúng Luật Quản lý thuế và nhiệm vụ NSNN năm 2024; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế trong toàn ngành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp nợ đọng, chây ỳ, trốn nộp thuế; cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Cùng với đó, để nâng cao nguồn thu NSNN, các địa phương trong tỉnh cũng đang tập trung rà soát lại quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, lập mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư mới, xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với từng dự án bảo đảm các quy định của pháp luật hiện hành mới được tổ chức đấu giá.

Bài và ảnh: Khánh Phương